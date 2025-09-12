Feria de Murcia
Doce siglos de historia reviven en la plaza del Cardenal Belluga
Este jueves, música, teatro y memoria hicieron de la plaza de la Catedral un gran espacio escénico
L.O.
Música, teatro y efectos especiales convirtieron este jueves la plaza de la Catedral en un escenario inolvidable. El espectáculo ‘Murcia 1200: El Relato de una Historia’, parte de los actos conmemorativos del 1.200 aniversario de la fundación de la ciudad enmarcados en la Feria de Murcia 2025 propició "una noche irrepetible", según compartió el Ayuntamiento en redes sociales.
Emoción, memoria y música se dieron la mano en esta experiencia inmersiva dirigida por el productor murciano Pablo de Torres y escrita por los dramaturgos Fran García y Mario Salas de Rueda.
A través de un emotivo diálogo entre música y narración, se contó la historia de la ciudad con la representación de importantes figuras históricas como Abderramán, Alfonso X, Salzillo o Floridablanca.
El alcalde de la ciudad, José Ballesta, resaltó el papel de este espectáculo como un "homenaje a nuestro pasado con mirada hacia el futuro de nuestra ciudad". Esta actuación, "recuerda nuestra identidad y celebra estos doce siglos de historia", añadió.
Al tratarse de una representación exclusiva, no será posible volver a disfrutarla, pero la Feria de Murcia tiene otros muchos eventos culturales previstos en la programación.
- Cancelados los avisos por lluvias y tormentas este martes 9 de septiembre en la Región
- Murcia, de las mejores localizaciones para ver el eclipse el 7 de septiembre: esta es la mejor hora y solo durará 30 minutos
- Fue la ciudad más importante de Europa 4.000 años atrás y ahora es un impresionante pueblo de Murcia
- Le cobran 81€ por cenar en la Feria de Murcia y denuncia públicamente el servicio: 'No vayáis; les pedí ticket y me dieron una hoja de cuaderno
- En directo: Real Murcia-Juventud Torremolinos
- Fue de las primeras tabernas para estudiantes y ahora es 'la mejor barra de Murcia': hasta 72 tapas
- El fuego se desata en un garaje de Murcia
- Condena de 4 años de prisión para los principales acusados de la Púnica murciana