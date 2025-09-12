Doce siglos de historia reviven en la plaza del Cardenal Belluga

Música, teatro y efectos especiales convirtieron este jueves la plaza de la Catedral en un escenario inolvidable. El espectáculo ‘Murcia 1200: El Relato de una Historia’, parte de los actos conmemorativos del 1.200 aniversario de la fundación de la ciudad enmarcados en la Feria de Murcia 2025 propició "una noche irrepetible", según compartió el Ayuntamiento en redes sociales.

Emoción, memoria y música se dieron la mano en esta experiencia inmersiva dirigida por el productor murciano Pablo de Torres y escrita por los dramaturgos Fran García y Mario Salas de Rueda.

A través de un emotivo diálogo entre música y narración, se contó la historia de la ciudad con la representación de importantes figuras históricas como Abderramán, Alfonso X, Salzillo o Floridablanca.

El alcalde de la ciudad, José Ballesta, resaltó el papel de este espectáculo como un "homenaje a nuestro pasado con mirada hacia el futuro de nuestra ciudad". Esta actuación, "recuerda nuestra identidad y celebra estos doce siglos de historia", añadió.

Al tratarse de una representación exclusiva, no será posible volver a disfrutarla, pero la Feria de Murcia tiene otros muchos eventos culturales previstos en la programación.