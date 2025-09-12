Abre el plazo de ofertas para restaurar la Urna de Alfonso X en la Catedral de Murcia

El sepulcro de Alfonso X 'El Sabio' aguarda en el Altar Mayor de la Catedral de Murcia una intervención integral para "devolverle su esplendor original", explicó la vicealcaldesa y concejala de Fomento y Patrimonio, Rebeca Pérez, al anunciar que queda abierta la fase de recepción de ofertas hasta el próximo 18 de septiembre, con la publicación del expediente en el perfil de contratante.

Pérez hizo el anuncio tras la Junta de Gobierno celebrada este viernes, que se une a la firma del convenio entre el alcalde de Murcia, José Ballesta, y el Obispo de la Diócesis de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, para rehabilitar este monumento funerario que guarda el corazón del monarca castellano.

En concreto, se actuará sobre la urna y los elementos escultóricos que la acompañan, para reparar los daños ocasionados por la humedad y el paso del tiempo, "con el máximo respeto a los materiales históricos", matizó en un comunicado el Ayuntamiento, que asume íntegramente la financiación del proyecto, con un presupuesto de 43.000 euros.

Los trabajos, que cuentan con un plazo aproximado de dos meses de ejecución, serán desarrollados por especialistas en conservación y bajo la supervisión de la Dirección General de Patrimonio Cultural.

Conservación

Las actuaciones de rehabilitación y la conservación de su patrimonio histórico y cultural en Murcia ascienden en lo que va de año a los 20.891.225 euros y entre las actuaciones más relevantes se encuentran la restauración de la segunda fase de la Cárcel Vieja con y la rehabilitación del mercado de Verónicas y el Yacimiento de San Esteban, así como las murallas de Sagasta y del Sol.

Asimismo, se han llevado a cabo trabajos de mantenimiento en el Torreón del Molino del Batán y la segunda fase de actuaciones en el entorno de la Rueda de La Ñora, el Eremitorio de la Luz, así como la restauración y conservación del recinto superior del Palacio de Ibn Mardanís, entre otras.