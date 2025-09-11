Virginia Woolf 'protagoniza' el homenaje a las víctimas de suicidio en Murcia

Hoy, como todos los 10 de septiembre, nos reunimos para hablar sin rodeos de una realidad que duele, el suicidio.

Las cifras siguen siendo estremecedoras. La Organización Mundial de la Salud estima que, cada año, cerca de 700.000 personas se quitan la vida, y muchas más intentan hacerlo. Cada caso tiene un impacto significativo en familias, comunidades y países y tiene efectos duraderos para las personas allegadas. (OMS, 2021).

En España, en el global de edades, el suicidio es actualmente la segunda causa de muerte no natural, (según datos del INE 2023).

En nuestro país, las muertes por suicidio multiplican por 2,5 las provocadas por los accidentes de tráfico, por 14 los homicidios o por 93 las producidas por la violencia de género, según datos de 2021 del Observatorio del Suicidio de España de la Fundación Española para la Prevención del Suicidio. Y según datos del Instituto Nacional de Estadística, en 2024 fallecieron en España por suicidio 3.847 personas.

Esta realidad no la podemos ni la vamos a silenciar y por eso este día es importante que nuestra voz se escuche aún más, por aquellos que en este momento sienten que no la tienen, que se encuentran en una situación en la que su vida se ha vuelto oscura y tienen la sensación de estar en un túnel sin luz, de donde creen que no pueden, o no saben salir. Un lugar donde el dolor emocional es tan abrumador que bloquea la percepción de apoyos externos, recursos de ayuda o incluso de su propio valor.

Es importante comprender que, en muchos casos, detrás de las ideas o conducta suicidas no hay un verdadero deseo de morir, sino un deseo profundo de dejar de sufrir. En muchas ocasiones, han intentado pedir ayuda, pero no la han encontrado o no han sabido cómo hacerlo o se han encontrado con barreras como la vergüenza, el miedo o el cansancio. Por eso, hoy, queremos decir que no estás solo, que no estás sola. Estamos contigo.

Este año el Teléfono de la Esperanza ha querido recoger la figura de Virginia Wolf, una de las autoras más influyentes de la historia de la literatura. Virginia tuvo una vida difícil, vivió experiencias muy complejas y dolorosas, de las que rompen por dentro, y no tuvo la posibilidad de curarlas bien. Al final se quedó sin fuerzas y no encontró motivos suficientes para seguir adelante. Por eso, nos planteamos como habría sido su vida si hubiera tenido la ayuda que necesitaba, si hubiera continuado, qué otras obras podría haber escrito, qué camino personal y creativo habría recorrido, qué horizontes habría explorado si tanto sufrimiento no hubiera interrumpido su historia.

Nuestro trabajo, es una propuesta para reflexionar sobre “Otros futuros posibles”, es una invitación a imaginar otras opciones posibles cuando el sufrimiento encuentra escucha y apoyo emocional. Tú vida vale. Tu historia aún no ha terminado. Puedes elegir otro futuro. Pide ayuda. Desde el Teléfono de la Esperanza, como organización con más de 50 años de experiencia en la atención y prevención del sufrimiento emocional y la conducta suicida, valoramos positivamente el desarrollo del Plan de Acción para la Prevención del Suicidio 2025-2027 por parte del Gobierno.

Consideramos que existen aspectos clave que pueden fortalecerse para garantizar una estrategia de prevención más efectiva y sostenible en el tiempo:

1. Integración de los datos y experiencia del tercer sector en el Observatorio de Prevención del Suicidio: este Observatorio es una medida necesaria para mejorar el análisis de la conducta suicida en España. Si el objetivo es consolidar un enfoque verdaderamente comunitario y multinivel, es esencial que el Observatorio no solo tenga en cuenta los datos institucionales, sino que también integre de manera estructural la información y el conocimiento generado por las entidades del tercer sector.

2. Creación de una estrategia específica para la prevención en entornos digitales: el suicidio es una problemática con un fuerte impacto en redes sociales y otros espacios digitales, especialmente entre la población joven. Es necesario desarrollar acciones específicas que permitan una intervención temprana en estos entornos, en colaboración con plataformas digitales y expertos en salud mental. La prevención del suicidio debe adaptarse a los nuevos escenarios donde se generan factores de vulnerabilidad.

3. Garantizar la continuidad del plan y su financiación estable: el Plan de Acción para la Prevención del Suicidio 2025-2027 representa una oportunidad para consolidar estrategias de prevención a largo plazo. Para lograrlo, es importante que cuente con una estructura de financiación independiente y definida dentro de las políticas públicas nacionales. En este sentido, seguir avanzando hacia un Plan Nacional de Prevención del Suicidio, en lugar de estar integrado dentro de la estrategia general de salud mental, permitiría dotarlo de mayor estabilidad y asegurar recursos a largo plazo. Apostar por la continuidad de estas acciones es clave para fortalecer la prevención y la respuesta ante la conducta suicida en nuestro país.

Desde el Teléfono de la Esperanza, reafirmamos nuestro compromiso con la prevención del suicidio y con el desarrollo de estrategias que refuercen el bienestar emocional de la sociedad. Nos ofrecemos a colaborar activamente en la implementación de este plan, aportando nuestra experiencia y conocimiento acumulado en la atención y acompañamiento de personas en crisis. Pedimos que se cuente con la participación del tercer sector, que posee tanta experiencia y tanto está haciendo por la prevención del suicidio.

No queremos olvidarnos de que, cuando alguien se quita la vida, el dolor no termina ahí. Lo sienten de forma intensa las personas que lo querían o compartían su día a día: familia, amistades, compañeros/as de trabajo, etc. No es solo tristeza. Es una herida que afecta a cómo nos relacionamos, a cómo vemos el mundo y, muchas veces, a cómo nos vemos a nosotros/as mismos/as. Por este motivo esta campaña va dirigida también a estas personas.

