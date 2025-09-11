Tres meses de ‘parálisis’ en Javalí Viejo tras la dimisión del alcalde pedáneo

La Junta Municipal de Javalí Viejo lleva casi tres meses paralizada, desde que el pasado 20 de junio dimitió el antiguo alcalde pedáneo y todos los vocales de su partido, y el PSOE pide un pleno extraordinario en la pedanía para poner fin a una gestión "paralizada".

Aunque desde el Ayuntamiento aseguraron a La Opinión que "en todo momento se continúa con la actividad de la Junta Municipal, ejemplo de eso es la celebración de las fiestas de este verano", y que la nueva Junta Municipal se aprobará en el próximo Pleno que se prevé para finales de septiembre.

Raimundo Martínez, que salió elegido gracias a un tránsfuga de Vox, anunció su dimisión "tras dos meses solicitando que se dé una solución al problema que estoy teniendo con la gestora del partido, pasando mensajes que no son atendidos".

Cabe resaltar que, unas horas antes de la dimisión, todo parecía encaminado a que la socialista María Jesús Barquero se convirtiera en la pedánea, puesto que el PSOE logró en esta pedanía una mayoría simple y PP y Vox habían dicho que se votarían a sí mismos, pero finalmente Palop optó por votar al candidato popular e impedir así que la socialista cogiese el bastón de mando del pueblo. Ahora, PP y PSOE estarían empatados.

Ahora, “han pasado casi tres meses desde que conocimos la dimisión del presidente y de varios vocales y, a día de hoy, el Gobierno local sigue sin actuar”, denuncia la edil del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Murcia, Carmen Fructuoso, quien ha lamentado que "la gestión en la pedanía está paralizada, sin que se atiendan las demandas vecinales ni se ofrezca a los ciudadanos una referencia clara a la que dirigirse", algo que, para la edil, es "una situación insostenible e irresponsable".

Asimismo, Fructuoso ha subrayado que "el trabajo de las Juntas va más allá de los trámites burocráticos. Son el primer eslabón de contacto entre el Ayuntamiento y la ciudadanía y su parálisis interrumpe la atención directa y repercute en la calidad de vida de los vecinos”.

En este sentido, ha recordado que es responsabilidad directa del teniente de alcalde de Pedanías y Vertebración Territorial convocar el pleno extraordinario. “No hay ninguna justificación para seguir ignorando a un núcleo de población que merece la misma atención que cualquier otro barrio o pedanía del municipio”, ha concluido Fructuoso.

"Se está siguiendo el proceso de las propuestas de vocales, que se recibieron este martes, y el siguiente paso es nombrar a la nueva Junta Municipal que se aprobará en el próximo Pleno que se prevé que se celebre a finales de septiembre", matizaron fuentes el Consistorio.