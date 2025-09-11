Estas son las prioridades de los vecinos de los barrios del sur de Murcia

Desde aparcamientos y conexiones hasta un centro cultural, sin olvidar el Parque Metropolitano del Oeste que Barriomar espera desde hace veinte años. Los barrios del sur de Murcia han priorizado las actuaciones que necesitan en el proceso participativo del proyecto Conexión Sur, que ha culminado este jueves en el Cuartel de Artillería con la presentación de los principales resultados durante el acto de cierre.

"Lo que se ha presentado no es un punto final, es un punto de partida, es inicio de una nueva fase en la que vamos a convertir las propuestas ciudadanas en actuaciones concretas", destacó el alcalde de Murcia, José Ballesta, durante su intervención.

Conexión Sur es "el mayor proceso participativo de la historia del municipio", explicó, por su parte, la edil de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, Mercedes Bernabé, quien también resaltó que se ha hecho "con un método claro que incorpora rigor académico y solvencia técnica para escuchar, priorizar y ejecutar con transparencia".

Resultados

El proceso ha recogido miles de aportaciones de los murcianos, sintetizadas a través de ágoras ciudadanas en cinco grandes prioridades: la movilidad cotidiana; la creación de espacios verdes; el desarrollo de equipamientos culturales, deportivos y educativos; la apuesta por la inclusión y la seguridad con atención social; y la solución de los problemas de conectividad fina, ligados a desniveles y tráfico de paso.

Los ejemplos por barrios son numerosos: en El Carmen se han priorizado nodos de permeabilidad; en Santiago el Mayor los equipamientos que cohesionan el territorio; en Patiño y El Progreso, las conexiones; en San Pío X la reurbanización y el estacionamiento; en Era Alta y Nonduermas, la trinchera y el tráfico de paso; en Purísima-Barriomar, el futuro parque metropolitano y en Los Dolores, los accesos. Así como en el Infante Juan Manuel un centro cultural con auditorio abierto.

A partir de estas aportaciones vecinales, se han establecido siete líneas de actuación para la siguiente etapa: devolver el proceso a los ciudadanos; un transporte público competitivo; abordar la seguridad y la vivienda como política urbana; y garantizar la gobernanza con el apoyo de juntas y asociaciones; y apostar por soluciones basadas en la naturaleza mediante drenajes sostenibles y arbolado denso.

También se ha propuesto adaptar el espacio público a itinerarios escolares, sombras, iluminación y señalización calmada, así como seleccionar 'equipamientos ancla' que establezcan relaciones sociales, como es el caso de centro culturales y auditorios, entre otros.

Otros aspectos

Uno de los proyectos más relevantes es la nueva estación de autobuses de El Carmen, que "será una pieza clave de la movilidad sostenible de Murcia", subrayó el concejal Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz.

El edil de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente, Antonio Navarro, puso en valor los trabajos de urbanización, mientras que el de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén, hizo lo propio con "las infraestructuras verdes previstas".

El director de la Cátedra de Agenda Urbana, Prudencio Riquelme, recalcó que "la transformación de las miles de aportaciones de murcianos en diagnósticos y propuestas concretas ha sido posible gracias a un rigor académico y técnico que asegura que Conexión Sur sea un modelo útil y replicable".

Cabe también resaltar que el proyecto fue sido reconocido con el Premio de Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma en marzo de 2025.