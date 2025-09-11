El futuro de Moros y Cristianos lleva la tradición por las calles de Murcia

El desfile infantil de Moros y Cristianos recorrió las calles de Murcia por tercera vez. Tras su gran acogida en 2023, la cita se repitió el año anterior y regresó en la Feria de Murcia de este 2025, en una oportunidad única para que los niños y niñas de los grupos vivan en primera persona la tradición de los Moros y Cristianos y "participen en esta festividad tan arraigada en la ciudad", señalan fuentes de la Federación.

El bando moro estuvo encabezado por el ballet de Víctor Campos, al igual que en la anterior ocasión, y el bando cristiano por el Ballet Oficial de la Federación de Peñas. Ambos partieron de la céntrica calle de la Merced sobre las siete de la tarde.

Gaitas y panderetas, entre otros intrumentos, sonaron por las calles Alejandro Seiquer y Apóstoles, hasta llegar a la plaza del Cardenal Belluga y, desde allí, llegó a la Glorieta de España por la calle Arenal.

La comparsa de baile, ataviada con trajes de baile azules, ‘invocó’ una lluvia de confeti, también azul, al final de cada baile. Tampoco faltaron los trajes tradicionales, los cabezudos del Tío de la Pita y la esperada carroza de Abanderadas Infantiles, que repartió caramelos entre los asistentes.

Con el bando cristiano desfiló la banda Guadalupana y, con el moro, la banda La Timba, además de las banderas y las escuadras de ambos.

Tras el desfile, llega el turno de la fiesta infantil para los festeros más pequeños en el recinto de la Federación, seguido del Rapto Moro y Bautizo del Cristiano en el campamento medieval.

Próximos eventos

VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE

13:00h. Presentación de los Cargos Festeros a las Autoridades Municipales en el Salón de Plenos del Excelentísimo Ayuntamiento de Murcia.

a las Autoridades Municipales en el Salón de Plenos del Excelentísimo Ayuntamiento de Murcia. 18:00h. Homenaje del Infante Alfonso y su Corte al Rey Alfonso X El Sabio . Plaza de la Cruz e interior de la Catedral de Murcia. Acto promovido por la Mesnada Infante Don Juan Manuel.

. Plaza de la Cruz e interior de la Catedral de Murcia. Acto promovido por la Mesnada Infante Don Juan Manuel. 20:30h. Pasacalles de Bienvenida a la Fiesta . ITINERARIO: C/Merced, C/Alejandro Séiquer, C/Apóstoles, Plaza de los Apóstoles, Plaza Cardenal Belluga, C/Arenal, Plaza Glorieta de España.

. ITINERARIO: C/Merced, C/Alejandro Séiquer, C/Apóstoles, Plaza de los Apóstoles, Plaza Cardenal Belluga, C/Arenal, Plaza Glorieta de España. 21:30h. Acto de Bienvenida a la Fiesta en la Glorieta de España.

Acto de en la Glorieta de España. 22:30h. Pasacalles Festero hasta el Campamento Medieval. ITINERARIO: C/ Tomás Maestre, Gran Vía Escultor Salzillo, Plaza Martínez Tornel, Plano de San Francisco, C/ Gaspar de la Peña, Campamento Medieval.

hasta el Campamento Medieval. ITINERARIO: C/ Tomás Maestre, Gran Vía Escultor Salzillo, Plaza Martínez Tornel, Plano de San Francisco, C/ Gaspar de la Peña, Campamento Medieval. 23:00h. Procesión del Pan. En el Campamento Medieval. Actividad promovida por la Kábila Aben Mardénix.

En el Campamento Medieval. Actividad promovida por la Kábila Aben Mardénix. 23:30h. Nombramiento del Arrixaco de Honor . En el Campamento Medieval. Acto promovido por la Mesnada Caballeros y Damas de Santa María de la Arrixaca.

Nombramiento del . En el Campamento Medieval. Acto promovido por la Mesnada Caballeros y Damas de Santa María de la Arrixaca. 00:00h. Gran Queimada. En el Campamento Medieval. Acto promovido por la Mesnada Orden de Santiago.

En el Campamento Medieval. Acto promovido por la Mesnada Orden de Santiago. 00:30. Bodas Sanjuanistas. En el Campamento Medieval. Acto promovido por la Mesnada San Juan de Jerusalén.

SÁBADO 13 DE SEPTIEMBRE

12:00h. Concentración de las Asociaciones y Pasacalles Festero . ITINERARIO: Puerta de las Cadenas, C/Trapería, Plaza Santo Domingo. 12:00h a 19:00h. Fiesta Festera en la Plaza Julián Romea. 20:00h. Murcia. ITINERARIO: Alameda de Colón, Plaza Camachos, C/Canalejas, Puente de los Peligros,Gran Vía Escultor Francisco Salzillo, Plaza de la Fuensanta.

. ITINERARIO: Puerta de las Cadenas, C/Trapería, Plaza Santo Domingo. 12:00h a 19:00h. Fiesta Festera en la Plaza Julián Romea. 20:00h. Murcia. ITINERARIO: Alameda de Colón, Plaza Camachos, C/Canalejas, Puente de los Peligros,Gran Vía Escultor Francisco Salzillo, Plaza de la Fuensanta. 12:00h a 19:00h. Fiesta Festera en la Plaza Julián Romea.

en la Plaza Julián Romea. 20:00h. Gran desfile de Moros y Cristianos. ITINERARIO: Alameda de Colón, Plaza Camachos, C/Canalejas, Puente de los Peligros, Gran Vía Escultor Francisco Salzillo, Plaza de la Fuensanta.

DOMINGO 14 DE SEPTIEMBRE

12:00h. Diana Infantil en la Plaza Santo Domingo. Acto promovido por la Mesnada Cuartel Caballeros del Temple.

en la Plaza Santo Domingo. Acto promovido por la Mesnada Cuartel Caballeros del Temple. 18:00h. Ofrenda de Flores y Presentación de Niños a María Santísima de la Arrixaca en la Iglesia de San Andrés. Acto promovido por la Mesnada Orden de Santiago.

a María Santísima de la Arrixaca en la Iglesia de San Andrés. Acto promovido por la Mesnada Orden de Santiago. 19:00h. Alarde de Arcabucería . ITINERARIO: Plaza de San Agustín, C/García Alix, C/Pintor Sobejano, Plano de San Francisco, Avenida Teniente Flomesta, Plaza de la Cruz Roja.

. ITINERARIO: Plaza de San Agustín, C/García Alix, C/Pintor Sobejano, Plano de San Francisco, Avenida Teniente Flomesta, Plaza de la Cruz Roja. 21:00h. Representación de la Embajada de la Fundación de la Ciudad de Murcia en la Plaza Cardenal Belluga.

LUNES 15 DE SEPTIEMBRE