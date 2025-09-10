Samuel Donchev: "Conservar nuestro patrimonio nos permite conocer de dónde venimos"

¿Por qué decidió estudiar Gestión de la Información y Contenidos Digitales en la Universidad de Murcia?

No fue una decisión tomada de la noche a la mañana. De hecho, cuando acabé Bachillerato dediqué un año a pensar bien lo que quería hacer en mi vida. Dudaba entre varias carreras: Psicología, Comunicación Audiovisual, Magisterio e incluso Arquitectura, hasta que me topé con la guía docente de Gestión de la Información y Contenidos Digitales. Aun así seguía un poco indeciso, así que dejé la decisión en manos de Dios, y una serie de pautas acabaron cuadrando para dedicar a ella mi carrera profesional.

Estos cuatro años de carrera han sido «diferentes a lo que en un principio esperaba». ¿Cómo se ha desarrollado esta etapa universitaria?

Durante la etapa universitaria es muy normal darse cuenta de que este proceso formativo no es exactamente como uno espera en un inicio. Que no se me malinterprete, estoy agradecidísimo con la institución y la carrera en sí, pero uno no termina sus estudios convertido al 100% en lo que pensaba que iba a ser cuando inició esta etapa. Me sentí como si de repente me tiraran en mitad del océano y tuviese que apañármelas para sobrevivir. Y en mitad de ese proceso aprendí a estar tranquilo durante la tempestad, que todo tiene su orden y su espacio. Me queda mucho por aprender en la vida, y estoy contento de ello, pero sin duda no soy el mismo que entró en la universidad.

Mi día a día durante las prácticas en el Servicio de Comunicación transcurría entre papeles, carpetas, fotografías y libros en los que se preserva la información Samuel Donchev — Estudiante de Gestión de la Información y Contenidos Digitales de la UMU

La figura de Dios tiene un papel imprescindible en su vida, ¿no es así?

Mi relación con Dios ha tenido altibajos, siempre por mi parte, eso sí, porque él siempre me ha tenido mucha paciencia. Supongo que cuando te das cuenta de que estás en mitad de un océano, confiar es complicado. Empecé a desconfiar en el proceso durante esos primeros años de carrera, y comencé a fijarme en otros ‘barcos’, como el ambiente universitario, los viajes y las fiestas, y decidí subirme a ellos. Pero me di cuenta que más que acercarme a la orilla, comenzaba a hundirme. Hasta que cuando ya no pude aguantar más le pedí ayuda a Dios, reconociendo mis errores. De nuevo, no quiero que se me malinterprete, la etapa universitaria me ha dejado experiencias muy bonitas, he aprendido mucho y con la ayuda de Dios he podido ‘andar’ por encima de la frustración, el desánimo y la desmotivación. Desde que yo le entrego esa decisión sobre mi futuro profesional a Dios, siento que es cuando mejor me ha ido. De hecho, mis notas empezaron a mejorar.

Nacido en Orihuela y criado en Torrevieja, sus raíces son búlgaras. ¿Qué le sigue uniendo, más allá de su familia, a Bulgaria?

Bulgaria siempre me ha ofrecido algo diferente a España, y eso que yo me he criado aquí y objetivamente me ha dado mucho más. Siempre trato con mi familia de volver allí al menos una vez al año, y se ha convertido en ese lugar donde poder descansar y seguir creciendo de una manera diferente, sobre todo en momentos de duda. Nunca he perdido la conexión con mis raíces, y tampoco las ganas de seguir disfrutando de ese lugar de reposo que es Bulgaria para mí.

En su Trabajo Fin de Grado (TFG) se aborda la importancia de la preservación, accesibilidad y valorización digital del patrimonio marítimo a través de la fotografía. ¿Por qué entenderlo como una responsabilidad documental y ética?

Porque conservar nuestro patrimonio nos permite conocer de dónde venimos. La gente no hubiese conocido nunca de la existencia de la Biblia, de Stonehenge o las cuevas de Altamira si no se hubiesen conservado de una manera correcta. Y creo que unas de las mejores maneras de preservación documental es la fotografía, que además siempre me ha llamado la atención.

Le pedí ayuda a Dios cuando no aguantaba más, y con su ayuda he podido ‘andar’ por encima de la frustración, el desánimo y la desmotivación Samuel Donchev — Estudiante de Gestión de la Información y Contenidos Digitales de la UMU

Realizó las prácticas universitarias en el Servicio de Comunicación de la UMU. ¿Qué ha aprendido en estos meses?

Una de las bases del grado que he estudiado es la documentación y la archivística. Pero yo no entré en la carrera por ello, más bien por todo lo ligado a la creación de contenido y el diseño de webs y redes sociales. Pero estos meses me han enseñado el valor precisamente de la documentación. He aprendido de la importancia de la conservación documental. Mi día a día transcurría entre miles de papeles, carpetas, fotografías y libros en los que se preserva la información. Ha sido un proceso enriquecedor, en el que me he podido dar cuenta de que cuando paras en seco y ves más allá de lo que te ocurre, entiendes lo privilegiado que puedes ser al trabajar en un servicio así y rodeado de los profesionales que lo conforman.

¿Qué tiene en mente una vez acabe sus estudios universitarios?

No me da miedo el «y ahora, ¿qué?». Estoy muy contento y tranquilo de haber podido acabar la carrera. Siempre tengo en mente una frase que me dedicó una antigua profesora, que dice que «si fuiste nacido para ser un martillo, te caerán los clavos del cielo». Creo que todo va a ir bien y estará ordenado si cumples con tu parte. De momento tengo claro que sigo queriendo vivir en Murcia, tanto por posibilidades laborales como por todo lo que he creado aquí.