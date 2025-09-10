Suicidio: Una pandemia silenciosa en Murcia

El Día Mundial para la Prevención del Suicidio se conmemora este 10 de septiembre en Murcia con un calendario de actividades, que incluyen talleres, un ciclo de microcharlas, la lectura de un manifiesto y performance, entre otras actividades, organizadas por la Concejalía de Bienestar Social, Familia y Salud del Ayuntamiento, que está diseñando un nuevo proyecto de apoyo tras un intento de suicidio.

"Los datos reflejan la magnitud del desafío: en la Región de Murcia se registra una muerte por suicidio cada tres días, siendo la primera causa de mortalidad no natural entre jóvenes de 15 a 29 años y la tercera entre menores de 14. Además, la tasa en varones es 4,8 veces superior a la de mujeres", resaltó la edil del ramo, Pilar Torres, durante la presentación de las actividades.

Un 15,6% de la población murciana será diagnosticada con algún trastorno mental, una cifra por encima de la media nacional, según el Ministerio de Sanidad. Y, a nivel global, la OMS estima que cerca de 700.000 personas fallecen cada año por suicidio, y que una de cada 100 muertes en el mundo es debida a esta causa.

La concejala Pilar Torres tambén adelantó que se está diseñando un nuevo proyecto de apoyo específico para personas que solicitan ayuda tras un intento de suicidio, en el que el Servicio Municipal de Atención Social (SEMAS) será clave como primera línea de intervención.

Mientras tanto, entidades como la Federación de Salud Mental piden más recursos para consolidar el descenso de suicidios en la Región. Los datos provisionales del INE apuntan a que en 2024 se produjeron un total de 105 suicidios en la Región de Murcia, por los 118 del año anterior, lo que supone una reducción del 11%.

“Estamos muy contentos con el descenso del número de suicidios en la Región, pero no podemos bajar la guardia, tenemos que seguir incrementando los recursos tanto de atención como de prevención”, asegura Pilar Morales, presidenta de la Federación Salud Mental Región de Murcia.

Desde la Federación Salud Mental Región de Murcia y la Confederación Salud Mental España han puesto el foco en los determinantes sociales, con una serie de vídeos en los que abordan la violencia, los discursos de odio y discriminación, la pobreza, la cultura del éxito y las expectativas, así como la soledad no deseada. Además, señalan que hay determinados grupos de población, como las personas con discapacidad, que sufren una doble vulnerabilidad.

Actividades

El programa arrancó el este martes, 9 de septiembre, con las V Jornadas sobre Psicología y Suicidio en el Colegio Oficial de Psicología de la Región de Murcia (COPRM), bajo el título 'Suicidio y Discapacidad'. Asimismo, la sede del Teléfono de la Esperanza acogió la conferencia 'Entender para prevenir: una mirada integradora del suicidio infantojuvenil', impartida por la psiquiatra Mª Loreto Medina Garrido, jefa de Servicio en el Hospital Psiquiátrico Román Alberca.

Ya este miércoles, 10 de septiembre, la plaza Santo Domingo acoge un Espacio de Sensibilización con carpas informativas del Ayuntamiento de Murcia, el Teléfono de la Esperanza y la Fundación Soycomotú. Por la mañana tuvieron lugar una serie de microcharlas, impulsadas por diferentes entidades y servicios municipales, y en las que participan como colaboradores el Colegio de Psicología, la Fundación Soycomotú, el Teléfono de la Esperanza de la Región de Murcia, la Asesoría Psicosocial del Informajoven perteneciente al Servicio de Juventud de la Concejalía de Talento Joven y Espacios Públicos del Ayuntamiento de Murcia, el SEMAS y Fundación Legado Humano.

Por la tarde, el programa continúa con el taller 'Emociones en Juego I', a partir de las 17:00 horas, organizado por el Servicio de Juventud en el Espacio Juvenil Municipal 585, destinado a jóvenes de entre 12 y 40 años.

Para concluir, el Teléfono de la Esperanza acoge el acto institucional con lectura de manifiesto y concentración-homenaje en su sede de la calle Ricardo Zamora, a artir de las 19:00 horas.