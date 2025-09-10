El nuevo centro de día de Churra estará listo a finales de 2026

Un nuevo centro de día y de autonomía personal para personas con discapacidad intelectual, que dará servicio a un centenar de personas en la pedanía murciana de Churra, estará concluido a finales de 2026.

El nuevo centro, ubicado junto a la residencia de mayores que ya hay en la pedanía, ofrecerá dos servicios diferenciados, uno de centro de día, en el 50 que personas con discapacidad recibirán atención y alimentación en horario diurno, y otro centro de promoción de la autonomía personal, que proporciona formación en distintos ámbitos a los usuarios, con otras 50 plazas.

Ambos servicios compartirán un mismo edificio de dos plantas con zonas comunes, como salones, talleres, aulas de formación, espacios de fisioterapia y enfermería, entre otros, en cerca de 17.000 metros cuadrados. La inversión total supera los 5 millones de euros, procedentes de fondos europeos Next Generation.

Las instalaciones contarán, por primera vez, con un servicio para promocionar la autonomía personal (SEPAP) que permitirá a los usuarios desarrollar y mantener destrezas básicas, resalta la Comunidad en un comunicado.

Este miércoles se ha plantado el primer árbol que tendrá el jardín de 2.300 metros cuadrados que se extenderá alrededor del centro en un acto en el que han participado usuarios y familiares de la residencia de Churra y al que también han asistido la consejera de Política Social, Conchita Ruiz y la concejala de Mujer, Políticas de conciliación, Mayores y Discapacidad del Ayuntamiento de Murcia, Ascensión Carreño.

Este nuevo centro ayudará a aliviar la presión en el municipio de Murcia, donde hay una alta demanda de plazas de centro de día, resaltó, por su parte, el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad de la Región de Murcia (CERMI), Pedro Martínez, también presente en el acto de este miércoles.

Para la consejera, el proyecto dotará a los usuarios de “un espacio abierto, accesible y muy luminoso, que estimulará las capacidades cognitivas, emocionales y de socialización de los usuarios, que contará con un jardín donde podrán disfrutar de la naturaleza. Un entorno seguro y acogedor dirigido a mejorar el bienestar de las personas con discapacidad”.

Asimismo, Ruiz señaló que “las instalaciones están pensadas para promover la accesibilidad y el movimiento, en un área multifuncional que mejora la dinámica de las actividades diarias. Esto contribuye a generar una experiencia transformadora y enriquecedora”.