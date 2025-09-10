Feria de septiembre
Qué hacer hoy en la Feria de Murcia: actos y actividades para este miércoles
Los festejos de la capital llegan a su ecuador y lo hacen con el Día sin Ruido de la Fica como pieza principal del día
La Feria de Septiembre de Murcia alcanza su ecuador con otro día repleto de planes y propuestas de ocio, cultura y gastronomía en la ciudad. El programa previsto para hoy pone el foco en los más pequeños y, especialmente, en la accesibilidad: la feria de atracciones de la Fica celebra hoy su Día sin Ruido, una acción que busca que las personas con trastorno del espectro autista (TEA) y otras sensibilidades puedan disfrutar de este espacio emblemático de la feria de la capital del Segura que cuenta, en sus más de 40.000 metros cuadrados, con más de 200 instalaciones: además de las llamativas y celebradas atracciones, hay puestos de artesanía y espacios gastronómicos.
Además de las actividades específicas para la jornada de hoy, estarán activos elementos emblemáticos como la noria panorámica del Plano de San Francisco, los Huertos del Malecón y la zona de foodtrucks instalada en el Paseo Teniente Flomesta. Además, el programa, que cuenta con más de 300 propuestas, cuenta con diversas exposiciones que podrán visitarse también hoy, como ‘Querido Antonio’ en homenaje a Antonio Ballester (en el Palacio Almudí), la muestra ‘1200 años de una idea. Ciudad, huerta y campo’ (en el Museo de la Ciudad), y la exposición abstracta 'Secuencia de Materia y Luz' (en el Pabellón 1 del Cuartel de Artillería).
El programa completo para hoy, miércoles 10
- El Día sin Ruido se celebra en el recinto de atracciones de la FICA con reducción de sonidos y megafonía desde las 18:00 horas.
- El concurso de dibujo de Moros y Cristianos se organiza en la sala Ámbito Cultural de El Corte Inglés a las 18:00 horas.
- El taller medieval para niños se repite en el Campamento Medieval a las 18:00 horas.
- Los talleres y juegos infantiles del Día del Niño tienen lugar en el recinto de fiestas de Santa Cruz a las 18:30 horas.
- La presentación de la revista Papeles de la Cultura nº18 se celebra en el Museo de la Ciudad a las 18:30 horas.
- La gymkana cultural '1200 años' parte desde la Oficina de Turismo a las 18:30 horas.
- La actividad Ajedrez sin barreras de los Moros y Cristianos se desarrolla en el Campamento Medieval a las 19:00 horas.
- La proyección del documental El Juramento se ofrece en el salón de actos del Moneo a las 19:00 horas.
- La exhibición de esgrima medieval se organiza en el Campamento Medieval a las 20:00 horas.
- La verbena de títeres con la obra 'El traje nuevo de la emperatriz' se celebra en la Plaza de la Paja a las 20:00 horas.
- La exposición y venta de bodegas y productos abre en los Huertos del Malecón a las 20:00 horas.
- Las catas de Lonchemur tienen lugar en los Huertos del Malecón a las 20:00 y 22:00 horas.
- El concierto de Ada dentro de Los Atardeceres de Nuestro Aniversario se celebra en el Puente de Hierro a las 20:30 horas.
- El concierto de DJ M. Lacroix tiene lugar en la Cárcel Vieja a las 20:30 horas.
- El Pregón Taurino corre a cargo de Andrés Roca Rey en el Auditorio Víctor Villegas a las 20:30 horas.
- La obra 'Nuestra Ciudad. Murcia 1933' se representa en el Teatro Romea a las 21:00 horas.
- La Cuadrilla de Zaraíche actúa en los Huertos del Malecón a las 21:00 horas.
- La proyección de 'El libro de la selva' se celebra junto a la pasarela Manterola a las 21:00 horas.
- El grupo Gallopedro actúa dentro del Lemon Pop en Los Molinos a las 21:30 horas.
- La Fyvband ofrece un concierto en el Jardín del Malecón a las 22:00 horas.
