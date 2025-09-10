Qué hacer hoy en la Feria de Murcia: actos y actividades para este miércoles

La Feria de Septiembre de Murcia alcanza su ecuador con otro día repleto de planes y propuestas de ocio, cultura y gastronomía en la ciudad. El programa previsto para hoy pone el foco en los más pequeños y, especialmente, en la accesibilidad: la feria de atracciones de la Fica celebra hoy su Día sin Ruido, una acción que busca que las personas con trastorno del espectro autista (TEA) y otras sensibilidades puedan disfrutar de este espacio emblemático de la feria de la capital del Segura que cuenta, en sus más de 40.000 metros cuadrados, con más de 200 instalaciones: además de las llamativas y celebradas atracciones, hay puestos de artesanía y espacios gastronómicos.

Además de las actividades específicas para la jornada de hoy, estarán activos elementos emblemáticos como la noria panorámica del Plano de San Francisco, los Huertos del Malecón y la zona de foodtrucks instalada en el Paseo Teniente Flomesta. Además, el programa, que cuenta con más de 300 propuestas, cuenta con diversas exposiciones que podrán visitarse también hoy, como ‘Querido Antonio’ en homenaje a Antonio Ballester (en el Palacio Almudí), la muestra ‘1200 años de una idea. Ciudad, huerta y campo’ (en el Museo de la Ciudad), y la exposición abstracta 'Secuencia de Materia y Luz' (en el Pabellón 1 del Cuartel de Artillería).

El programa completo para hoy, miércoles 10