La Feria de Murcia baja el sonido para ser más inclusiva

Las atracciones del recinto ferial de la Fica se despiden un par de horas de la música este 10 de septiembre con motivo del Día del Ruido. La Feria de Murcia se adapta así a las personas de capacidades diferentes, como es el caso de quienes tienen trastorno del espectro autista (TEA).

La iniciativa se desarrolla desde las seis hasta las ocho de la tarde y el concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés, hará acto de presencia en el recinto ferial durante esta pequeña conmemoración al Día sin Ruido.