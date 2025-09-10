Feria de septiembre
La Feria de Murcia baja el sonido para ser más inclusiva
Las atracciones prescinden de la música este miércoles de seis a ocho de la tarde
Las atracciones del recinto ferial de la Fica se despiden un par de horas de la música este 10 de septiembre con motivo del Día del Ruido. La Feria de Murcia se adapta así a las personas de capacidades diferentes, como es el caso de quienes tienen trastorno del espectro autista (TEA).
La iniciativa se desarrolla desde las seis hasta las ocho de la tarde y el concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés, hará acto de presencia en el recinto ferial durante esta pequeña conmemoración al Día sin Ruido.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Cancelados los avisos por lluvias y tormentas este martes 9 de septiembre en la Región
- Se pide a los hogares murcianos que aseguren puertas y ventanas: a partir del 1 de septiembre
- Murcia, de las mejores localizaciones para ver el eclipse el 7 de septiembre: esta es la mejor hora y solo durará 30 minutos
- Fue la ciudad más importante de Europa 4.000 años atrás y ahora es un impresionante pueblo de Murcia
- Le cobran 81€ por cenar en la Feria de Murcia y denuncia públicamente el servicio: 'No vayáis; les pedí ticket y me dieron una hoja de cuaderno
- En directo: Real Murcia-Juventud Torremolinos
- ¿Cuándo llega la Fuensanta a Murcia?
- El fuego se desata en un garaje de Murcia