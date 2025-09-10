Las escuelas infantiles doblan las aulas nido por la alta demanda

El curso 2025/26 arranca en las siete Escuelas Infantiles Municipales de Murcia con casi 500 alumnos matriculados, de los cuales 264 son nuevas incorporaciones. Cuatro de los siete centros han desdoblado sus Aulas Nido para atender a bebés de 4 meses a 1 año, con ratios reducidas que garantizan una atención más personalizada.

La concejal de Educación y Atención a la Ciudadanía, Belén López, visitó ayer la Escuela Infantil de La Paz, destacando que «este curso trae novedades para ofrecer una atención más cercana y de mayor calidad a los bebés más pequeños». Los centros abren de 8.15 a 16.00 horas, con servicio de matinal desde las 7.30 h para favorecer la conciliación familiar.

Este curso incluye además obras en La Ermita en La Alberca y El Lugarico en El Palmar, con un presupuesto total de 71.622 euros. En El Lugarico se reforzará la seguridad de las zonas de juego y se instalará pavimento acolchado (29.272 euros), mientras que en La Ermita se mejorarán los accesos con adoquinado y se dotarán las áreas de juego con pavimento acolchado (42.350 euros). López subrayó que el objetivo es desestacionalizar las obras para no interrumpir la actividad lectiva.

Novedades

El Ayuntamiento mantendrá congeladas las cuotas municipales, garantizando que todas las familias puedan acceder a las escuelas. Según López: «Congelar las cuotas facilita que ningún niño quede fuera del sistema educativo en una etapa clave para su aprendizaje».

Niños jugando en una de las aulas de La Paz. / Ayto. Murcia

Otra novedad es el programa BBMiradas, que detectará de forma temprana el trastorno del espectro autista (TEA) en niños de 0 a 3 años. Gracias a un convenio con la asociación Astrade, el programa será gratuito y los 62 educadores de las siete escuelas recibirán formación específica para atender a los niños diagnosticados y favorecer su integración. Según López: «Desde el Ayuntamiento se trabaja para que Murcia sea un municipio inclusivo en todos los aspectos, favoreciendo que los niños diagnosticados con TEA crezcan en un entorno educativo adaptado para ayudar en su crecimiento, además de inculcar al resto del alumnado valores que redundarán en beneficio de todos los integrantes del aula».

Los bebés participantes serán evaluados mediante pruebas psicométricas, observación durante el juego libre y eye tracking para analizar la atención social.

Las Escuelas Infantiles cuentan con un total de 484 plazas, de las cuales 16 están reservadas a alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. Esto asegura la atención a todos los perfiles de alumnado desde los primeros meses de vida.

Cuotas congeladas Las cuotas en las escuelas infantiles municipales de Murcia se mantienen congeladas desde 2016 para facilitar el acceso universal al sistema educativo en las edades más tempranas La cuota educativa oscila desde 16,62 € a 83,08 como máximo, según renta. - La cuota de comedor oscila desde 10,04 € a 50,19€ como máximo, según renta. - La correspondiente al aula matinal es de 9 € por alumno.

El desdoble de las Aulas Nido permite segmentar a los niños por edad y asegurar ratios reducidas, favoreciendo la atención individual y el desarrollo cognitivo y emocional. López subrayó que esta organización busca «dar respuesta a la alta demanda en el tramo de 4 meses a 1 año».

«Las mejoras en los centros buscan no solo la seguridad de los niños, sino también un entorno educativo accesible y funcional, reforzando la apuesta del Ayuntamiento por mantener unas instalaciones de calidad que acompañen la labor educativa y social de las escuelas municipales», a señalado la concejal.

Con más aulas, formación específica y espacios preparados, las Escuelas infantiles buscan responder a la demanda y ofrecer un entorno donde los niños desarrollarse con seguridad y atención personalizada.