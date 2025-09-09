Torreagüera celebra su festival de folclore más internacional

En el marco de las actividades culturales de la peña huertana El Ciazo, que además cumple su cuadragésimo quinto aniversario, el pasado fin de semana la localidad de Torreagüera celebró sus tradicionales festivales de folclore. El infantil, en memoria en memoria de ' Loli del Pequeñín', dio el pistoletazo de salida con las actuaciones de los grupos folclóricos compuestos por niños venidos desde Alcantarilla, concretamente el grupo de coros y danzas 'Museo de la Huerta' y el grupo infantil 'Antonete Gálvez', y el que se desplazaría desde la pedanía murciana de Santo Ángel, correspondiente a la peña 'El Almirez'. Los más pequeños mostraron a los asistentes sus avances de todo lo aprendido en los cursos previos. Durante el desarrollo del mismo, se presentaron a las nuevas madrinas de la peña El Ciazo.

El plato fuerte se cocinó entre fogones de leña el sábado por la noche, en la que, grupos invitados de fuera de España, como el compuesto por ecuatorianos de la agrupación 'Pakarina Wambra Kuma', o los eslovacos del grupo 'Makovica', mostraron a la concurrencia un trocito de su cultura. También tendría hueco el folklore nacional. El grupo de Coros y danzas de Frigiliana (Málaga) presentó el folklore andaluz en todo su esplendor. Pero este festival, no tendría sentido sin las actuaciones de los grupos de folklore de la Región, que dieron sus pinceladas de murcianía, encargándose de hacerlo los Coros y danzas Museo de la Huerta y grupo Antonete Gálvez de Alcantarilla. No faltarían a esta cita autoridades como el concejal del ayuntamiento de Murcia, Fulgencio Perona; la presidenta de la junta municipal, Silvia Almarcha; y vocales de la junta como Mari Carmen Lorca o Ginesa Moreno, además del presidente de la Federación de Peñas Huertanas de Murcia, Juan García Serrano, que no quiso perderse este gran acontecimiento folklórico.