Estas son las medidas para mitigar el efecto isla de calor en Murcia de Ecologistas en Acción

Ecologistas en Acción ha 'puesto sobre la mesa' de la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia una serie de medidas para minimizar el efecto de isla de calor en la ciudad y, además, plantea la necesidad de "repensar y reformar" el Plan General de Ordenación Municipal (PGMO).

La organización alude a la Agencia Española de Meteorología (Aemet), que ha tildado este verano "como uno de los más calurosos en toda la geografía, lo que produce que el efecto isla de calor aumente significativamente" y se suma así a otras entidades como Murcia Lab, que hace unos días hizo públicas propuestas para la remodelación de varias plazas de Murcia para que "no parezcan hornos".

Y esta situación implica "un deterioro de la salud de la ciudadanía, especialmente en niños, ancianos y enfermos en lo relativo a problemas respiratorios y circulatorios, cansancio, deshidrataciones y mareos", así como un aumento de la mortalidad, un mayor consumo energético -por los equipos de climatización- y un aumento del gasto económico, alerta Ecologistas en Acción en un comunicado.

"No toda la ciudadanía dispone de viviendas con un buen nivel de aislamiento térmico, ni con zonas ajardinadas privadas, ni con piscinas exclusivas o simplemente no pueden afrontar el coste de equipos de climatización individual", indica la organización, por lo que propone que "los infrautilizados patios y salones de actos de colegios públicos" para acoger temporalmente a ciudadanos y familias.

Parques y jardines

Otras de las medidas propuestas incluyen la conservación del arbolado urbano, el uso de sistemas de riego sistemático, el control de podas innecesarias y/o extemporáneas y evitar las talas abusivas.

En el mismo sentido, añaden también una mejora de la formación del personal que efectúa las labores de jardinería y la creación de programas para la divulgación de los valiosos efectos que los árboles maduros ofrecen frente al control de la contaminación o la reducción de la insolación o reducción de las temperaturas máximas gracias a la evapotranspiración de las hojas".

La organización apuesta por la renaturalización de los espacios públicos y transformarlos en lugares que fomenten la biodiversidad urbana, abandonando así el modelo de plazas duras entre las que se incluyen la plaza del Cardenal Belluga y Plaza Europa, entre otras.

Asimismo, señalan que se deben reducir las praderas descubiertas de césped, que además tienen una alta demanda hídrica, para permitir praderas naturales.

Una de las medidas más destacables es la que propone "revisar el protocolo de cierre de parques en Murcia, ya que las temperaturas en el interior de las zonas verdes pueden ser inferiores entre 2°C y 6°C respecto a las del entorno urbano circundante".

Aparcamientos y suelos

Ecologistas en Acción destaca asimismo "la mejora de los aparcamientos disuasorios, como el caso del aparcamiento en la zona de la Flota, que se han hecho sin sombra y totalmente asfaltado".

En cuanto a los suelos, apuesta por unos "más porosos para la retención del agua de lluvia" y porque se eviten materiales que "contribuyen al incremento de la temperatura en la ciudad, afectando sensiblemente a la calidad de vida de las personas y el desarrollo de la biodiversidad urbana".

Con todo, la organización exige a los poderes públicos "medidas previas preventivas y precautorias, especialmente las dirigidas a la población más sensible y vulnerable".

Las medidas de carácter inmediato incluyen "proteger a los colectivos más vulnerables (ancianos, niños y enfermos crónicos)". A largo plazo, "se debe apostar por rediseñar la ciudad para reducir el efecto isla de calor".

Entre las medidas concretas, señalan disminuir el tráfico de vehículos privados y promover el transporte público, aumentar las superficies verdes y las piscinas públicas, abrir parques y jardines durante el mayor tiempo posible y aumentar el personal público de mantenimiento de dichas instalaciones.

Por último, Ecologistas en Acción reclama al Ayuntamiento de Murcia una "estrategia integral y proactiva de reverdecimiento de la ciudad y cuidado de la vegetación ya existente, una política de plantación con especies apropiadas y un freno a la privatización de los espacios públicos".