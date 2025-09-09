Ros convierte su pregón en un paseo por los 1.200 años de historia de Murcia

El Teatro Romea se convirtió este lunes en una máquina del tiempo de la mano de Marcos Ros, arquitecto y eurodiputado por el PSOE, que fue el encargado de pronunciar el pregón de las Fiestas de Moros y Cristianos 2025. Con una narrativa cercana y poética, Ros condujo al público a través de un paseo imaginario por la ciudad, donde cada calle y cada piedra guarda la memoria de sus 1.200 años de historia.

Pregón de las Fiestas de Moros y Cristianos de Murcia / Israel Sanchez

Desde los restos de la muralla islámica bajo la plaza del Romea hasta la Catedral, pasando por el Almudí o Santa Clara, el pregonero evocó la Murcia que fue mora, cristiana y también judía. «Las ciudades son como las personas, sus cicatrices cuentan su biografía», afirmó, subrayando que la esencia de la capital del Segura se forjó en el mestizaje cultural y en el espíritu de convivencia que simbolizan estas fiestas.

No faltó la emoción del recuerdo personal: con solo nueve años, Ros descubrió en la Gran Vía que aquellos desfiles no venían de Alcoy ni de Elda, sino que eran «los Moros y Cristianos de Murcia». Desde entonces, aseguró que ha seguido con admiración la evolución de unas celebraciones que cumplen 42 años y que en 2025 lograron el reconocimiento como Fiesta de Interés Turístico Internacional. El pregonero tuvo también palabras de homenaje para el presidente saliente de la Federación, Alfonso Gálvez, al que agradeció haber logrado en apenas dos años el ansiado nombramiento. Asimismo, la intervención rindió homenaje a figuras históricas de la Murcia musulmana y cristiana —desde Aben Hud hasta el Infante Alfonso—, resaltando que el mestizaje cultural y el espíritu de pacto forman parte de la esencia murciana.

A su vez, quiso dejar claro que este 2025 no supone un final de etapa, sino un nuevo comienzo: «La Murcia del futuro está por escribirse, y depende de lo que seamos capaces de imaginar hoy», señaló, apelando tanto a los festeros como a los murcianos a seguir creciendo y consolidando la fiesta, lo que le llevó a concluir con un vibrante llamamiento: «Que suenen clarines y trompetas, arcabuces y fusiles... ¡Vivan las fiestas de Moros y Cristianos! ¡Viva Murcia!».