Murcia será el epicentro de la economía social europea

Murcia se convertirá del 15 al 19 de septiembre en el epicentro europeo de la economía social con la celebración por primera vez de la Cumbre Europea de la Economía Social 2025. Así se ha dado a conocer durante la rueda de prensa ofrecida por la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, junto con la concejala de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo del Ayuntamiento de Murcia, Mercedes Bernabé, y el presidente de Social Economy Europe, Juan Antonio Pedreño.

La cita, reunirá a responsables políticos de la Unión Europea, entidades internacionales y representantes del tejido cooperativo y empresarial, en un año en el que el municipio de Murcia ostenta la Capitalidad Española de la Economía Social. Entre otros ponentes destacados participarán la vicepresidenta del Gobierno de España y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras; el propio Pedreño; el alcalde de la ciudad, José Ballesta; la copresidenta del intergrupo de Economía Social del Parlamento Europeo, Maravillas Abadía; la directora general de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión de la Comisión Europea, Ruth Paserman; ministros y representantes gubernamentales de diversos países europeos, así como responsables de instituciones europeas.

En concreto, han confirmado su asistencia responsables ministeriales de países como Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Francia, Italia, Lituania, Luxemburgo o Rumanía.

El programa de la Cumbre contará con mesas de debate en las que se darán cita líderes europeos, visitas a empresas consolidadas de la Región, talleres internacionales y un acto central de inauguración presidido por el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, el próximo 17 de septiembre.

Durante la semana se abordarán asuntos clave como la revisión del Plan de Acción Europeo para la Economía Social, la inversión en servicios de interés general, la estrategia de los Estados miembros en este ámbito y el papel de la economía social en el Mediterráneo Sur.

Asimismo, el 17 de septiembre se celebrará la ceremonia de los Premios Europeos de la Economía Social 2025, en la que la Región de Murcia figura entre las finalistas en la categoría de Planes de Acción de Calidad de los Gobiernos Locales. La jornada de clausura, prevista para el 19 de septiembre, estará dedicada al papel de la mujer en la empresa, con mesas de trabajo y testimonios de mujeres líderes en distintos sectores.

«Con la celebración de esta Cumbre, la Región de Murcia se consolida como referente nacional y europeo de la economía social y refuerza su papel en la proyección internacional de un modelo económico más humano, inclusivo y sostenible», detalló la consejera.

Modelo fuerte y consolidado

La economía social constituye un pilar estratégico del modelo económico regional. Más de 2.500 empresas y cerca de 100.000 trabajadores forman parte de este tejido productivo, que engloba cooperativas, sociedades laborales y empresas de inserción. Estas cifras sitúan a la Región de Murcia como líder per cápita en creación de cooperativas en España, surgiendo en los últimos diez años 1.700 nuevas iniciativas, de las que 580 nacieron entre 2021 y 2024.

Por ello, el Gobierno regional ha reforzado su compromiso con este modelo a través del VI Pacto por la Economía Social 2025-2028, dotado con 55 millones de euros, un 129 por ciento más que el anterior.