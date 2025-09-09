Imanes para que la lluvia no arrastre contenedores en Murcia

El Ayuntamiento de Murcia pone en marcha una novedosa tecnología en la Región a través de un sistema de fijación magnética de contenedores en puntos estratégicos, especialmente en zonas cercanas a ramblas, para prevenir desplazamientos no deseados y garantizar la continuidad del servicio de recogida de residuos en condiciones climáticas adversas

El Ayuntamiento de Murcia ha puesto en marcha, junto a la empresa concesionaria PreZero, un proyecto pionero en la Región para mejorar la seguridad y eficiencia del sistema de recogida de residuos frente a fenómenos meteorológicos adversos.

La vicealcaldesa y concejal de Fomento y Patrimonio, Rebeca Pérez, ha presentado la iniciativa, que consiste en la implantación de un sistema de fijación magnética antivuelco y antideslizamiento en los contenedores urbanos de reciclaje con carga lateral. Este mecanismo permitirá que los contenedores permanezcan anclados en su ubicación incluso durante episodios de lluvias torrenciales, crecidas de agua o rachas de viento de hasta 100 km/h.

La tecnología sustituye las patas tradicionales de plástico por piezas de acero con imanes encapsulados que se fijan a una placa metálica instalada en el pavimento. De este modo, se garantiza la estabilidad de los contenedores ante condiciones climáticas extremas y se evita su retirada preventiva en casos de aviso meteorológico de nivel amarillo, optimizando así los recursos municipales. De esta manera se protege la integridad de las personas y entornos urbanos incluso en episodios meteorológicos repentinos o episodios adversos no previstos como reventones o trombas de agua.

Esta primera fase de pruebas se realiza en contenedores situados en zonas críticas, especialmente en las inmediaciones de ramblas y áreas con antecedentes de acumulación de agua. Una vez comprobada su eficacia, el Ayuntamiento prevé su ampliación a otras áreas del municipio con mayor riesgo de arrastres por agua y desniveles en su orografía.

Beneficios clave del nuevo sistema:

Resistencia al viento : estabilidad ante rachas de hasta 100 km/h.

: estabilidad ante rachas de hasta 100 km/h. Protección frente a inundaciones: mantiene los contenedores fijos durante lluvias intensas y desbordamientos.

mantiene los contenedores fijos durante lluvias intensas y desbordamientos. Seguridad urbana: evita desplazamientos no deseados que puedan poner en riesgo a peatones, vehículos o mobiliario urbano.

evita desplazamientos no deseados que puedan poner en riesgo a peatones, vehículos o mobiliario urbano. Optimización de recursos: los equipos municipales pueden centrarse en intervenciones prioritarias sin necesidad de retirar o recolocar contenedores preventivamente.

los equipos municipales pueden centrarse en intervenciones prioritarias sin necesidad de retirar o recolocar contenedores preventivamente. Sostenibilidad ambiental: la reducción de desplazamientos de camiones se traduce en menor consumo de combustible y reducción de emisiones de CO₂.

la reducción de desplazamientos de camiones se traduce en menor consumo de combustible y reducción de emisiones de CO₂. Prevención frente a vandalismo: dificulta manipulaciones no autorizadas o usos indebidos.

dificulta manipulaciones no autorizadas o usos indebidos. Operatividad eficiente: el sistema permite un anclaje y desanclaje rápido y sencillo, sin interferir en las labores de recogida diaria.

Innovación y adaptación al cambio climático

Con esta prueba piloto, Murcia avanza en la modernización de los servicios públicos y en la búsqueda de soluciones tecnológicas innovadoras que contribuyan al bienestar de la ciudadanía y a la adaptación de la ciudad al cambio climático.

El objetivo es evitar imágenes recurrentes en episodios de fuertes lluvias, en las que los contenedores son arrastrados por el agua, comprometiendo la seguridad de las personas y el entorno.