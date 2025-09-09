Qué hacer hoy en la Feria de Murcia: actos y actividades para este martes

La ciudad de Murcia vive este martes una intensa jornada de Feria. Hoy, sin lugar a dudas, será uno de los días más multitudinarios en el recinto de La FICA, ya que, a partir de las seis de la tarde hasta las diez de la noche, se celebrará el tradicional Día del Niño, que ofrecerá grandes descuentos en todas las atracciones.

Los Huertos del Malecón también será un lugar de obligada parada para disfrutar de la Feria donde, en la zona de bodegas y expositores, habrá una sabrosa cata ofrecida por los Amigos de la Marinera (para participar es necesario invitación). Esta noche, la música en el recinto más gastronómico de la ciudad correrá a cargo de la Cuadrilla de Torreagüera (21 horas) y el grupo Ahora qué (22 horas).

Muy cerca de allí, en el Puente de Hierro, los amantes del rock y el blues tienen una cita con el guitarrista Santi Campillo, que ofrecerá un concierto dentro del ciclo Los Atardeceres de Nuestro Aniversario (20:30 horas). Y bajo otro de los más emblemáticos puentes de la ciudad, en la pasarela Manterola, el cauce del río Segura se transformará de nuevo en un cine al aire libre con la proyección de la película ‘Casper’ (21 horas).

Este martes, la ciudad viajará a la Edad Media a través de las Fiestas de Moros y Cristianos. La plaza de los Apóstoles acogerá a las 21 horas la presentación de las Abanderadas, con la actuación de distintos ballets. Posteriormente, se llevará a cabo un pasacalles hasta el campamento del Malecón (22 horas). Este recinto festero también acogerá por la tarde (de 18 a 19:30 horas) un taller en el que los niños podrán crear su propia corona de flores o casco templario.

Por otra parte, el festival de música alternativa e independiente Lemon Pop sigue su curso con la actuación del quinteto murciano Higinio en en los Molinos del Río (21.30 horas).

Otras actividades previstas para la jornada de hoy son los talleres prácticos de Encuentros con la Fisioterapia (Cuartel de Artillería, 19 horas); la celebración del Día del Cooperante con la inauguración de la exposición ‘Los Incontables’ de María Tomás Rodríguez en el Centro Cultural de El Carmen (19 horas) y la actuación de la Cuadrilla Murciana en el patio del Museo de la Ciudad (21 horas), que presentará su nuevo trabajo discográfico, que lleva por título ‘Malagueñas murcianas. Las coplas de la tradición III’.