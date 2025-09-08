Viva Suecia escenifica un pregón musical ante una abarrotada plaza de Belluga

Los cuatro integrantes de Viva Suecia, Fernando Campillo, Alberto Cantúa, Jess Fabric y Rafael Val, abrieron anoche las actividades de la Feria de Murcia con su pregón en una plaza de Belluga abarrotada de asistentes, que además pudieron disfrutar de un concierto de la banda murciana que se intercaló con el discurso.

Durante el pregón, el alcalde de Murcia, José Ballesta, destacó el talento murciano y su proyección internacional, con una mención especial a Carlos Alcaraz, quien en ese momento disputaba la final del US Open en Nueva York contra el tenista número uno del mundo, Jannik Sinner, como ejemplo del orgullo de la ciudad.

Al inicio del acto, el alcalde estaba sentado en primera fila junto a otras autoridades municipales y regionales, entre ellas el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, que vestía una camiseta del combinado nacional sueco de fútbol en referencia al nombre de la banda.

José Ballesta fue el primero en subir al escenario de la plaza de Belluga, donde recordó los orígenes de la ciudad y afirmó que «Viva Suecia son representantes de la juventud murciana». Seguidamente, dio paso al grupo. A cada miembro le entregó una figura de La Dama de Murcia como recuerdo conmemorativo del pregón a la banda antes de que sus miembros comenzaran sus discursos.

Castillo de fuegos artificiales en la plaza Belluga de Murcia. / Israel Sánchez

El primero en tomar la palabra fue Fernando Campillo, batería, que saludó a las autoridades y agradeció la oportunidad de que su grupo pueda ser pregonero de la feria. «Estas fiestas han supuesto mucho para nosotros», dijo. Además, afirmó que se siente «murciano por los cuatro costados» y recordó las raíces de su familia en La Alberca. «Con orgullo digo que mi abuelo fue alcalde pedáneo de La Alberca, dónde yo nací. Él peleó por los derechos y servicios de los vecinos. Es por ello que tengo el sentimiento murciano dentro de mí».

Para homenajear la primera época de la banda, la primera canción en sonar fue Bien por ti.

Tras esta canción, Alberto Cantúa tomó la palabra y remarcó que Murcia es un lugar al que siempre se vuelve y que nunca deja de sorprenderte. «Encontramos el título de nuestro nuevo disco grabado en las piedras del Monasterio de la Fuensanta: Hecho en tiempos de paz». Por último, remarcó la forma de ser de los murcianos. «Es difícil de ver gente tan feliz y abierta en otros lugares de España». Tras estas palabras sonó el tema A dónde ir.

El siguiente fue Jess Fabric, que subrayó que en Murcia han grabado varios videoclips de la banda, además de los motivos para sentirse orgulloso de nacer aquí. «Lo cierto es que tenemos muchos motivos para sentirnos orgullosos, aquí lo tenemos todo y si no lo inventamos», dijo.

También aprovechó el discurso para hacer referencia a la guerra de Gaza e instó al público a no mirar hacia otro lado ante este hecho. «Hay pueblos que están siendo aniquilados de manera injusta, esto no entiende de posiciones políticas, por favor, no cerremos los ojos», lo cual fue secundado por el público con una gran ovación. Tras su intervención sonó Lo que te mereces, filmado en la Huerta de Murcia.

En cada actuación musical la fachada de la Catedral se iluminaba con distintas figuras de luz. El último en hablar fue el cantante Rafa Val, que destacó que «lo importante de Murcia es su gente» y añadió que «por épocas he vivido fuera, pero eso no es vivir, es contar el tiempo que falta para volver a Murcia».

A continuación, sonó Hablar de nada, un tema del disco El amor de la clase que sea, que les catapultó a la fama como disco de oro y posteriormente disco de platino. Durante su actuación, el público coreó al unísono las estrofas de la canción.

Tras esto, Val anunció un concierto en Espacio Norte, el 17 de octubre del año que viene, que definió como «el concierto más grande de nuestras vidas», donde tocarán los temas de su nuevo álbum, Hecho en tiempos de paz, que sale el próximo 10 de octubre. Tras esto despidió la fiesta con El bien, que levantó al público de sus asientos.

De esta manera, las fiestas de septiembre de este año quedaban inauguradas oficialmente con un pregón realizado con un formato innovador nunca antes realizado en el que cada uno de los integrantes dedicó unas palabras a Murcia y a su 1.200 aniversario, que fueron intercalando con distintas canciones del grupo.

Un castillo de fuegos artificiales significó el final del pregón de la feria de este año.