Los murcianos podrán consultar el nivel de ruido desde el móvil

La aplicación municipal Tu Murcia incorpora una nueva función que permitirá a los vecinos y visitantes consultar los niveles de ruido. Esta información ofrecida por los 18 sonómetros repartidos por distintos puntos del municipio posibilita que los ciudadanos puedan acceder a los datos en tiempo real. La aplicación incorpora tres niveles de ruido: continuo (LAeq), máximo registrado (LAFmax) y mínimo registrado (LAFmin). Además, integra una leyenda de colores y categorías que facilita la comprensión de la información, clasificando los niveles de ruido en rangos que van desde ‘muy silencioso’ hasta ‘ensordecedor’.

El concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén, señaló que «uno de los objetivos de su departamento es el fomento de entornos urbanos más agradables, donde la información sobre el ruido ayuda a crear espacios públicos más tranquilos, y a promover una mejor calidad de vida para los ciudadanos». También añaden fuentes municipales que con esta herramienta, el Ayuntamiento pone al alcance de la ciudadanía datos objetivos y accesibles sobre el impacto acústico en el entorno urbano, reforzando así su compromiso con la transparencia y la sostenibilidad. Además, informan que el objetivo es seguir ampliando progresivamente el número de sonómetros en el municipio, para poder ofrecer una visión más completa del impacto acústico en todo el territorio.

Guillén destacó que «la incorporación de los sonómetros a Tu Murcia supone un paso más en la construcción de una ciudad conectada, donde la tecnología se pone al servicio de la calidad de vida de los murcianos y murcianas».

De esta manera, los murcianos pueden conocer desde su móvil una nueva funcionalidad para conocer el ruido de su zona, que se suma a otras competencias incluidas en la aplicación como son la información del tráfico en tiempo real, toda la programación de la Feria de Murcia, así como de otros eventos culturales que se suceden en Murcia. También pueden acceder a los datos sobre el polen, avisos por calor o lluvia, las ubicaciones de los parques y jardines abiertos y los que disponen de zonas infantiles de juego y áreas para realizar gerontogimnasia, así como la existencia de bancos y zonas de sombra. Por lo que el Consistorio apunta que continúa avanzando en su estrategia de ciudad inteligente y transparente con la mejora y ampliación de la aplicación Tu Murcia que subrayan que se consolida como una plataforma de referencia en la gestión de servicios y datos urbanos.