Festejos
Qué hacer hoy en la Feria de Murcia: actos y actividades para este lunes
Consulta todos los planes que se podrán hacer en la capital de la Región entre el 4 y el 16 de septiembre
Murcia vivió anoche un pregón histórico de la mano de Viva Suecia, cuyos componentes llenaron de música y público la plaza del Cardenal Belluga, edificio Moneo incluido. Pero los festejos no han hecho más que iniciar y hoy el plato fuerte lo sirve la Federación de Moros y Cristianos, que inaugura el Campamento Medieval en el Malecón.
Además, el eurodiputado Marcos Ros será el encargado de leer el Pregón de Moros y Cristianos, seguido de un pasacalles por el centro de la ciudad.
Aunque esto es solo parte del menú del día: la oferta completa incluye descuentos en la Gran Noria Panorámica, conciertos en varios puntos de Murcia e incluso una marcha senderista.
- La Gran Noria Panorámica 'De Murcia al cielo' ofrece viajes con precio reducido en el Plano de San Francisco durante todo el día.
- El Scape Templario de los Moros y Cristianos se desarrolla en el Campamento Medieval con inscripción previa en la web de la Federación.
- La presentación del Día del Cooperante, con mesas redondas, se celebra en el Espacio Molinos del Río a las 10:00 horas.
- La visita comentada '1200 años de una idea. Ciudad, huerta y campo' se realiza en el Museo de la Ciudad a las 18:00 horas.
- El programa especial 'El Huerto de Radio Murcia' arranca en los Huertos del Malecón de 19:00 a 23:00 horas.
- Las actividades culturales del Día del Cooperante tienen lugar en el Espacio Molinos del Río a las 19:00 horas.
- La marcha senderista por las calles de Santa Cruz comienza a las 20:00 horas.
- Concierto en La Terraza de Los Molinos a las 20:00 horas.
- La exposición y venta de bodegas y productos abre en los Huertos del Malecón a las 20:00 horas.
- Las catas de vinos D.O. Jumilla tienen lugar en los Huertos del Malecón a las 20:00 y 22:00 horas.
- El pasacalles del Pregonero de Moros y Cristianos recorre el centro desde la Plaza de Belluga a las 20:15 horas.
- El Lemon Pop proyecta el documental 'Los Negativos. Graduados en Underground' en la Filmoteca Regional a las 20:30 horas.
- El concierto de Marlene, dentro de Los Atardeceres de Nuestro Aniversario, se celebra en el Puente de Hierro a las 20:30 horas.
- El pregón de Fiestas de Moros y Cristianos se leerá en el Teatro Romea a las 21:00 horas, seguido de un pasacalles festero.
- La Cuadrilla de Patiño actúa en los Huertos del Malecón a las 21:00 horas.
- El concierto de Micro Abierto se ofrece en el Café del Alba a las 21:30 horas.
- La Banda de Puente Tocinos interpreta 'Versiones Rock' en el Jardín del Malecón a las 22:00 horas.
- El Campamento Medieval de Moros y Cristianos se inaugura en el Malecón a las 22:45 horas.
