Qué hacer hoy en la Feria de Murcia: actos y actividades para este lunes

Murcia vivió anoche un pregón histórico de la mano de Viva Suecia, cuyos componentes llenaron de música y público la plaza del Cardenal Belluga, edificio Moneo incluido. Pero los festejos no han hecho más que iniciar y hoy el plato fuerte lo sirve la Federación de Moros y Cristianos, que inaugura el Campamento Medieval en el Malecón.

Además, el eurodiputado Marcos Ros será el encargado de leer el Pregón de Moros y Cristianos, seguido de un pasacalles por el centro de la ciudad.

Aunque esto es solo parte del menú del día: la oferta completa incluye descuentos en la Gran Noria Panorámica, conciertos en varios puntos de Murcia e incluso una marcha senderista.