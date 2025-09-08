El fuego se desata en un garaje de Murcia

Una columna de humo negro sale de un garaje del centro de Murcia, en un edificio ubicado tras el Palacio de Justicia, en un incendio que se ha desatado este lunes por la mañana.

En concreto, el fuego se ha producido en un garaje de la la calle terminales, donde los bomberos trabajan en las labores de extinción ante la atenta mirada de los vecinos de la zona, que observan la escena desde balcones y ventanas.

Al parecer, hay dos vehículos en llamas en el interior del garaje, ubicado bajo un edificio residencial, según detallaron fuentes de la Policía Local a La Opinión, que añadieron que uno de los coches es híbrido.

En principio, no hay viviendas afectadas por el humo, aunque este sí que se ha propagado por los huecos de las escaleras.

Unos 15 efectivos de Policía Local se han desplazado también al lugar del incendio, acompañados por compañeros en formación, así como efectivos de la Policía Nacional.