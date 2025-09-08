Sucesos
El fuego se desata en un garaje de Murcia
El incendio se ha producido en la calle terminales
Una columna de humo negro sale de un garaje del centro de Murcia, en un edificio ubicado tras el Palacio de Justicia, en un incendio que se ha desatado este lunes por la mañana.
En concreto, el fuego se ha producido en un garaje de la la calle terminales, donde los bomberos trabajan en las labores de extinción ante la atenta mirada de los vecinos de la zona, que observan la escena desde balcones y ventanas.
Al parecer, hay dos vehículos en llamas en el interior del garaje, ubicado bajo un edificio residencial, según detallaron fuentes de la Policía Local a La Opinión, que añadieron que uno de los coches es híbrido.
En principio, no hay viviendas afectadas por el humo, aunque este sí que se ha propagado por los huecos de las escaleras.
Unos 15 efectivos de Policía Local se han desplazado también al lugar del incendio, acompañados por compañeros en formación, así como efectivos de la Policía Nacional.
- Se pide a los hogares murcianos que aseguren puertas y ventanas: a partir del 1 de septiembre
- Paco Ureña: 'Mi padre nos levantaba a las seis de la mañana, a toque de silbato, para trabajar en el campo
- Murcia, de las mejores localizaciones para ver el eclipse el 7 de septiembre: esta es la mejor hora y solo durará 30 minutos
- El cabañuelo de Mula hace su predicción: vendrán lluvias, frío y heladas
- Fue la ciudad más importante de Europa 4.000 años atrás y ahora es un impresionante pueblo de Murcia
- Los pueblos de Murcia que pierden más vecinos
- En directo: Real Murcia-Juventud Torremolinos
- ¿Cuándo llega la Fuensanta a Murcia?