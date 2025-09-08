Dos aparcamientos de Murcia bajan de precio

Los aparcamientos de Glorieta y Saavedra Fajardo abaratan sus precios tras el acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento de Murcia y Telpark, según ha anunciado este lunes el concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz.

La medida se articulará a través de bonos ´Multipass´ de 5, 10 y 20 usos que podrán adquirirse desde hoy y hasta el 30 de septiembre a través de la aplicación ´Telpark´, y permitirán aparcar hasta 12 horas en Saavedra Fajardo por 5,99 euros y en Glorieta de España por 7,49 euros.

Estos pases podrán utilizarse durante todo el año sin restricción de fechas o franjas horarias, convirtiéndose de esta forma en una alternativa de estacionamiento para residentes y cuantos acuden al centro de la ciudad por motivos laborales o de ocio.

A la hora de adquirir los bonos, los clientes introducirán la matrícula de su coche asociado al bono y podrán entrar y salir sin necesidad alguna de sacar ticket ni de pagar en efectivo, gracias a un sistema de lectura digital de matrículas, un mecanismo que "garantiza la rapidez, seguridad y eficacia del servicio ofertado, y perdimte además el cambio de la matrícula asociada a la promoción", detalla el Consistorio en un comunicado.

Tanto el concejal como el Delegado Regional de Telpark, Óscar de Pablos, han puesto en valor que esta colaboración se convierte en una potente herramienta para dinamizar el comercio de proximidad gracias a su ubicación estratégica.

Destaca Muñoz que se trata de la primera ocasión en que estos bonos llegan al subterráneo ubicado en la Plaza de Europa, lo que permitirá potenciar la plaza de abastos de Saavedra Fajardo junto a la que se ubica.

Sostenibilidad

Este acuerdo "es también una apuesta por la sostenibilidad", destaca asimismo el Ayuntamiento, por lo que quienes adquieran uno de estos pases, disfrutarán hasta final de año de un 30% de descuento en la carga de su vehículo eléctrico en cualquier estacionamiento de Telpark de España y Portugal.

De esta forma, se da acceso a precios rebajados a los más de 1.300 puntos de recarga con los que cuenta la compañía en la Península.

Además, la puesta en marcha de estos bonos permitirá reducir el tráfico y las emisiones producidas durante la búsqueda de aparcamiento, que señalan los expertos como los momentos en que se produce una mayor contaminación.

Alternativas de aparcamiento en Feria

Este acuerdo viene a complementar el Plan Especial de Movilidad puesto en marcha por el Consistorio con motivo de la Feria de Septiembre, que incluye el refuerzo del transporte público y la gratuidad de más de 8.000 plazas en los disuasorios de Loaysa, Atocha, Fuenteblanca y Justicia, a las que se suman ahora las más de 500 con las que cuentan estos estacionamientos.

La ubicación estratégica de estos subterráneos, lo convierten en una gran alternativa de aparcamiento para las miles de personas que acuden a la ciudad a disfrutar de las más de 300 actividades de un programa festivo, gracias a su proximidad al Malecón donde se ubican los Huertos y el Campamento de Moros y Cristianos, la Plaza Belluga o la Plaza de la Cruz Roja donde se sitúa la feria de food trucks, dotándolos además de un carácter intermodal por su proximidad a la parada de la lanzadera gratuita que conecta con la FICA donde se encuentra la feria de atracciones.

Además, su estratégica ubicación junto al río permite dar servicio a vecinos y comerciantes de ambas riberas del río y potenciar a Murcia como ciudad de compras y al Segura como eje vertebrador de la actividad de la ciudad.

En esta apuesta se enmarcan también el inicio de las obras del disuasorio de Hacienda, la licitación de los trabajos para la apertura de Abenarabi y la remunicipalización el pasado año del de Verónicas, que trajo consigo una rebaja en las tarifas de entre el 40% y el 80%.