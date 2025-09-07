Las alcantarillas de Murcia se ‘libran’ de más de 230 toneladas de toallitas

Más de 230 toneladas de toallitas se han retirado de la red municipal de alcantarillado en los primeros seis meses del año durante las actuaciones ordinarias de mantenimiento y limpieza.

El Ayuntamiento de Murcia, a través de la empresa municipal Aguas de Murcia, destina dos millones de euros anuales para realizar estas labores, en el marco del Plan de prevención en mantenimiento y limpieza preventiva. Hasta el mes de julio, se actuó en más de 424 kilómetros de tuberías de saneamiento de los más de 1.600 kilómetros que hay en total. Además, la previsión es que a finales de año la cantidad de toallitas retiradas llegue a 361 toneladas, al actuar en 700 kilómetros más de la red, lo que supondría un aumento de un 30% en la cantidad de toallitas retiradas en 2024, cuando se recolectaron 311 toneladas.

La actuación, además de retirar residuos y comprender labores de mantenimiento, pretende prolongar la vida útil de estas infraestructuras y proteger el medio ambiente. "Asegurar el buen estado de la red de alcantarillado es sinónimo de bienestar urbano", resaltan fuentes del Ayuntamiento, "ya que un sistema eficiente reduce drásticamente la contaminación de ríos, lagos y acuíferos, protegiendo los ecosistemas y la calidad del agua", matizan las mismas fuentes.

Prevención

Asimismo, cabe destacar que en los últimos años se ha intensificado la limpieza preventiva de los sistemas de drenaje urbano, especialmente en lo que se refiere a los grandes colectores de gran diámetro.

Otro factor a destacar en materia medioambiental es que se emplean vehículos de limpieza de alcantarillado recirculadores, que utilizan la propia agua residual del alcantarillado para realizar la limpieza, actuación con la que se logra reducir la huella de carbono y el consumo de agua.

Gracias a esta limpieza preventiva, el 42,3% de los atascos en la red de alcantarillado son detectados de manera proactiva por los servicios de limpieza municipales, con lo que se evitan incidencias a los usuarios.

Limpieza

Además, como ya explicó La Opinión, con la llegada del otoño tanto los ayuntamientos como el Gobierno regional intensifican la limpieza de cauces, imbornales y redes de drenaje, para prevenir la acumulación de hojas, basura o sedimentos y prevenir así los daños que puedan ocasionar lluvias torrenciales.

En el caso del Ayuntamiento de Murcia, varias concejalías pusieron en marcha un plan transversal de prevención centrado en la limpieza preventiva de imbornales.

Por su parte, la empresa municipal Aguas de Murcia también intensificó sus esfuerzos en materia de mantenimiento y limpieza de la red de imbornales de la ciudad, con un total de 48.106 unidades limpiadas entre enero y agosto de 2025.