Qué hacer hoy en la Feria de Murcia: programa de actos y actividades para este sábado

Llega el primer sábado de la Feria de Murcia de 2025 con más de una veintena de actividades programadas a lo largo de la jornada.

Este 6 de septiembre la capital de la región tiene una oferta de ocio para todos los públicos, con actos deportivos, eventos grastronómicos, espectáculos musicales y mucho más:

Por la mañana:

Visita guiada '1200 Años en la huerta y en el complejo de Monteagudo'. Parte desde el Centro de Visitantes de Monteagudo a las 10:00 horas.

'1200 Años en la huerta y en el complejo de Monteagudo'. Parte desde el Centro de Visitantes de Monteagudo a las 10:00 horas. El desafío Murcia Río , con una carrera de 5 kilómetros con obstáculos por las motas del río, se celebra a las 10:00 horas. El circuito recorre espacios de la huerta con acequias, albercas y los edificios que configuran el complejo de Monteagudo con el Castillo, el Castillejo y Larache.

, con una carrera de 5 kilómetros con obstáculos por las motas del río, se celebra a las 10:00 horas. El circuito recorre espacios de la huerta con acequias, albercas y los edificios que configuran el complejo de con el El Planetario del Museo de la Ciencia y el Agua proyecta Polaris, Las aventuras de Pinocho y Bajo el cielo de Cajal a las 11:00, 12 y 13:00 horas, respectivamente.

Por la tarde:

El Solemne Novenario en honor a la Virgen de la Fuensanta tiene lugar en la Catedral a las 18:45 horas.

en honor a la tiene lugar en la Catedral a las 18:45 horas. La Calle Salsa estará en la avenida de la Libertad a las 19:00 horas para acercar el baile a murcianos y visitantes.

estará en la avenida de la Libertad a las 19:00 horas para acercar el baile a murcianos y visitantes. La actuación de Antonio Micol y Salmerock DJ se ofrece en La Terraza de Los Molinos, a las 20:00 horas.

se ofrece en La Terraza de Los Molinos, a las 20:00 horas. La exposición y venta de bodegas y productos abre en los Huertos del Malecón a las 20:00 horas.

y productos abre en los Huertos del Malecón a las 20:00 horas. El concierto de la Asociación Musical Virgen de la Fuensanta de Los Garres se celebra en la plaza de la Paja a las 20:00 horas.

de se celebra en la plaza de la Paja a las 20:00 horas. El Pozo Murcia Costa Cálida se enfrenta al Córdoba Patrimonio en el Palacio de los Deportes a las 20:00 horas.

se enfrenta al Córdoba Patrimonio en el Palacio de los Deportes a las 20:00 horas. El Panorama Salas arranca en la Sala Mamba! con batallas y conciertos a las 20:00 horas.

Por la noche:

Las catas de vino DO Yecla tienen lugar en los Huertos del Malecón a las 20:00 y 22:00 horas.

Yecla tienen lugar en los Huertos del Malecón a las 20:00 y 22:00 horas. Álvaro Halley ofrece un concierto en el Café del Alba a las 20:30 horas.

ofrece un concierto en el Café del Alba a las 20:30 horas. La Cuadrilla de Zaraíche actúa en los Huertos del Malecón a las 21:00 horas.

actúa en los Huertos del Malecón a las 21:00 horas. La obra 'Goteras' de Producciones 099 se representa en el Teatro Romea a las 21:00 horas.

se representa en el Teatro Romea a las 21:00 horas. La coronación de las reinas de las fiestas de Santa Cruz y el concierto de Michel Havana se celebran en el recinto de fiestas de Santa Cruz a las 21:30 horas.

y el concierto de se celebran en el recinto de fiestas de Santa Cruz a las 21:30 horas. El grupo El Otro Paraíso actúa en la Sala Musik a las 21:30 horas.

actúa en la Sala Musik a las 21:30 horas. TBC ofrece un concierto en La Puerta Falsa a las 22:00 horas.

ofrece un concierto en La Puerta Falsa a las 22:00 horas. El espectáculo Essencial ABBA se celebra en los Huertos del Malecón a las 22:00 horas.

Todo el día: