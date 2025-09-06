Planes
Qué hacer hoy en la Feria de Murcia: programa de actos y actividades para este sábado
Deporte, música, gastronomía y mucho más
Llega el primer sábado de la Feria de Murcia de 2025 con más de una veintena de actividades programadas a lo largo de la jornada.
Este 6 de septiembre la capital de la región tiene una oferta de ocio para todos los públicos, con actos deportivos, eventos grastronómicos, espectáculos musicales y mucho más:
Por la mañana:
- Visita guiada '1200 Años en la huerta y en el complejo de Monteagudo'. Parte desde el Centro de Visitantes de Monteagudo a las 10:00 horas.
- El desafío Murcia Río, con una carrera de 5 kilómetros con obstáculos por las motas del río, se celebra a las 10:00 horas. El circuito recorre espacios de la huerta con acequias, albercas y los edificios que configuran el complejo de Monteagudo con el Castillo, el Castillejo y Larache.
- El Planetario del Museo de la Ciencia y el Agua proyecta Polaris, Las aventuras de Pinocho y Bajo el cielo de Cajal a las 11:00, 12 y 13:00 horas, respectivamente.
Por la tarde:
- El Solemne Novenario en honor a la Virgen de la Fuensanta tiene lugar en la Catedral a las 18:45 horas.
- La Calle Salsa estará en la avenida de la Libertad a las 19:00 horas para acercar el baile a murcianos y visitantes.
- La actuación de Antonio Micol y Salmerock DJ se ofrece en La Terraza de Los Molinos, a las 20:00 horas.
- La exposición y venta de bodegas y productos abre en los Huertos del Malecón a las 20:00 horas.
- El concierto de la Asociación Musical Virgen de la Fuensanta de Los Garres se celebra en la plaza de la Paja a las 20:00 horas.
- El Pozo Murcia Costa Cálida se enfrenta al Córdoba Patrimonio en el Palacio de los Deportes a las 20:00 horas.
- El Panorama Salas arranca en la Sala Mamba! con batallas y conciertos a las 20:00 horas.
Por la noche:
- Las catas de vino DO Yecla tienen lugar en los Huertos del Malecón a las 20:00 y 22:00 horas.
- Álvaro Halley ofrece un concierto en el Café del Alba a las 20:30 horas.
- La Cuadrilla de Zaraíche actúa en los Huertos del Malecón a las 21:00 horas.
- La obra 'Goteras' de Producciones 099 se representa en el Teatro Romea a las 21:00 horas.
- La coronación de las reinas de las fiestas de Santa Cruz y el concierto de Michel Havana se celebran en el recinto de fiestas de Santa Cruz a las 21:30 horas.
- El grupo El Otro Paraíso actúa en la Sala Musik a las 21:30 horas.
- TBC ofrece un concierto en La Puerta Falsa a las 22:00 horas.
- El espectáculo Essencial ABBA se celebra en los Huertos del Malecón a las 22:00 horas.
Todo el día:
- La 'Exposición Abstracta. Secuencia de Materia y Luz. Emilio Cerezo' llega al pabellón 1 del Cuartel de Artillería y la Cárcel Vieja hasta el 16 de septiembre. La muestra está comisariada por Rodrigo Carreño Río.
- Exposición ‘Querido Antonio’, homenaje a Antonio Ballester. En el Palacio Almudí.
- Exposición ‘Fotografías de Joaquín Bérchez. Al compás del objetivo (1989-2022)’. En el Museo hidráulico Molinos del Río-Sala Caballerizas.
- Exposición Abstracta. Secuencia de Materia y Luz. Emilio Cerezo. Comisariado por Rodrigo Carreño Río. En el Pabellón 1 del Cuartel de Artillería.
- Exposición ‘Grupo Folclórico El Barbecho: XXV años de tradición’. De 10 a 12, y de 18 a 21h en el Pabellón 2 del Cuartel de Artillería.
- Exposición ‘1200 años de una idea. Ciudad, huerta y campo’. En colaboración con la Fundación de Estudios Históricos e Investigadores Locales de la Región de Murcia y con la Universidad de Murcia. Micro Exposición ‘La Feria’. En el Museo de la Ciudad.
- Exposición temporal ‘La Seda en Murcia: entretejiendo historia y ciencia’ y exposición ‘Organkits. Un nuevo material para educación CTIAM/STEAM a partir de órganos pastinados’ en el Museo de la Ciencia y el Agua.
- Gran Noria Panorámica ‘De Murcia al cielo’. Horario de 12 a 14h y de 18 a 01h en el Plano de San Francisco.
- Zona gastronómica y feria de FoodTrucks ‘Cómete Murcia’ en el Paseo Teniente Flomesta.
- Feria de atracciones de Murcia. En el Recinto Ferial la FICA.
- Exhibición de diversas artesanías. Talleres con los artesanos: pintura de abanicos y cerámica: Manuela Cayuela; pirograbado en tabla: Antonio Perea Bayona; bordado tradicional: Ana María Baeza Sánchez; pintura y modelado: María Dolores Sanz; productos naturales: Susana Hernández; realización de adornos huertanos: José Antonio Campos Ortuño; realización de miniatura en madera: artesanía en madera “Morango”; diversas manualidades: Eulalia García Fernández. En los Huertos del Malecón. Stand del Gremio de Artesanías Varias.
- Navegando por el Segura. Paseos en barca de 20 minutos y en el barco solar de 30 minutos. Precio: 1 € por persona. El tío de la barca.
- Instalación de Puntos Violeta.
