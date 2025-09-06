La Fuensanta lucirá un manto renovado de seda azul y plata en la Romería

La Virgen de la Fuensanta lucirá un manto hecho en seda de color azul con bordados de hilo de plata en la Romería, el 16 de septiembre. De esta manera, la patrona recupera uno de sus mantos tradicionales de los siglos XVIII y XIX, que había quedado en desuso. El tejido original se encontraba junto a otros en la Catedral de Murcia.

Su composición sobre el tejido antiguo ha sido realizado por la fábrica valenciana Garín que según señaló el historiador del arte Santiago Espada, son los grandes maestros de la seda en España desde el siglo XIX. Espada indicó que este manto sigue un diseño globo, una técnica muy desconocida en nuestro país, lo que hace de la recuperación de esta pieza, «un acontecimiento insólito, que supone que este manto y el que recientemente se recuperó de Nuestro Padre Jesús Nazareno, sean piezas únicas en España». Añadió que su restauración ha sido «un trabajo muy meticuloso», ya que se ha realizado con un «procedimiento técnico-artístico totalmente artesanal, logrando hacer tan solo en la forma de abajo de la pieza entre 30 y 40 centímetros en un día entero».

Los trabajos de restauración de esta pieza han sido posible gracias a la familia García de Andrés y Martínez, a través de una donación. Según Luis Miguel García de Andrés, que es Caballero de la Virgen de la Fuensanta, este proyecto lo inició hace casi un año junto a su mujer. Además, reveló que este manto se lucirá aparte de en la Romería, en el centenario de la coronación de la Virgen en 2027, que se iniciará a finales de 2026. De Andrés subrayó que «irá por las diferentes parroquias llevando un manto único en cada una de ellas», de la que el presentado ayer formará parte.

El Cabildo de la Catedral, José Antonio Ibáñez, añadió que la fábrica de seda valenciana, Garín, ya está trabajando en «la confección de un manto en tisú de oro» que también conmemorará esta efeméride.