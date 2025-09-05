Los vecinos de Joven Futura se concentran para poner fin a más de una década en la alegalidad

Los vecinos del barrio de Joven Futura se manifestaron este jueves y se plantean volver a hacerlo el próximo 25 de septiembre frente al Ayuntamiento de Murcia, cuando se celebrará el Pleno ordinario del mes, para exigir tras más de una década el fin de la alegalidad de sus viviendas y los equipamientos necesarios.

"Estamos en guerra" Chencho Mateos, presidente de la Asociación de Vecinos de Joven Futura a La Opinión, quien también reclamó: "Queremos un acceso digno, no tenemos acera ni carril bici".

El pasado jueves, decenas de vecinos del citado barrio se concentraron en el jardín Poeta José María Álvarez. Sus reclamos: seguridad jurídica para los propietarios, construir una acera en la vía que los une con Espinardo, la mejora de los accesos para vehículos, la inclusión de un carril bici y equipar al barrio con las zonas necesarias.

Tras la manifestación, el concejal de Urbanismo, Antonio Muñoz, les ofreció una reunión que, asegura Mateos, los vecinos llevaban reclamando ya un tiempo. Pero, ahora, "no queremos reuniones, queremos propuestas".

Una década en un limbo legal

Chencho califica el asunto de "desastroso". Hace ya diez años que el Tribunal Supremo anuló la reclasificación del suelo en el que se ubican las viviendas de Protección Oficial para jóvenes, en la Urbanización Joven Futura de Murcia. El motivo es que, al aprobar el Plan Parcial, no se presentó un informe de la Confederación Hidrográfica del Segura para asegurar el suministro hídrico a las viviendas.

Sin embargo, ese informe ya existe, aunque las viviendas continúan en un limbo legal. El presidente de la asociación vecinal explica que el concejal le aseguró que se trata de "un formalismo", pero, "han pasado diez años y, entre pitos y flautas, la casa sigue sin barrer".

Lo que más lamenta Mateos es que "ni siquiera está el germen de una solución". En noviembre del año pasado, el asunto se debatió en la Comisión de Urbanismo y fue aprobado por unanimidad, pero "se dejó sobre la mesa" y, ahora, al parecer el PSOE habría cambiado de opinión.

Mateos asegura que cuestionó al concejal Antonio Navarro el porqué no llevaba el asunto al Pleno, pues con la mayoría absoluta del PP la única opción es su aprobación, pero dice que la respuesta por parte del edil fue que quiere "una mayoría consensuada".

Respuesta ciudadana

El presidente de la Asociación Vecinal, preguntado por sus vecinos, les explica que "no afecta en gran medida, pero a nadie le gusta tener una casa en un terreno que no está ordenado". Además, podría acarrear otras consecuencias, por ejemplo, si los propietarios quisieran optar a alguna subvención del Estado, apunta Mateos, pues habría que tenerlo todo 'en orden'.

Con todo, si no obtienen una "propuesta técnica" por parte del Ayuntamiento, la asociación vecinal se manifestará frente al Consistorio murciano el próximo 25 de septiembre, a las 9:30 de la mañana, coincidiendo con el Pleno ordinario de septiembre. Y ya han pedido permiso a la Delegación del Gobierno.

"Seguiremos dando guerra de una u otra forma", afirmó Mateos cuestionado sobre el futuro de las movilizaciones si no obtienen una respuesta.