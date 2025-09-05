La Patrona ya 'reside' en la Catedral durante los festejos

La Virgen de la Fuensanta llevaba lista desde la noche del miércoles para su travesía hasta la Catedral de Murcia e inaugurar los trece días de la Feria y Fiestas. Aunque salió de su Santuario a las cuatro de la tarde, media hora después de lo previsto.

Lucía por primera vez la Patrona un manto verde grisáceo, regalo de la madre de su camarera, María Artiñano, con motivo del 50 aniversario de su coronación, y el atavío se completaba con una estrella militar en el fajín y un pectoral de amatistas, como adelantó La Opinión.

No faltaron los halagos hacia la Patrona: «¡viva La Morenica!», gritaban los fieles que la acompañaron en procesión hacia la ciudad, junto con la comitiva de grupos festeros y la banda de música.

La tradicional petalada ‘bañó’ a la Morenica de flores en su recepción oficial, en la Iglesia del Carmen, pasadas las siete y media de la tarde, y ya en el Puente de los Peligros la Coral Discantus entonó el Himno a Murcia al paso de la Patrona, donde también la esperaba un gran arco, de doce metros de altura y compuesto por más 5.000 flores, inspirado en los arcos clásicos que también embellecían la ciudad a principios del siglo XX para recibir a la Patrona durante la Feria.

El cortejo continuó hacia la calle Arenal, y desde allí, continuó el recorrido, engalanado con los nuevos reposteros diseñados para la ocasión, unos de color rojo, con el escudo de Murcia, y otros de color azul, con la imagen de la Virgen de la Fuensanta.

Finalmente, la romería llegó, ya de noche, a la Catedral, donde la Virgen permanecerá hasta el 16 de septiembre, cuando regresará en romería al Santuario.