El Moneo abre sus puertas para un pregón 'de altura' de la mano de Viva Suecia

El edificio Moneo abrirá sus puertas para asistir al pregón de la Feria de Murcia 2025, a cargo de los componentes del grupo Viva Suecia, que será este domingo a las 21:30 horas, en la plaza del Cardenal Belluga.

La entrada será gratuita, hasta completar el aforo que el servicio de Patrimonio del Ayuntamiento ha cifrado en unas cien personas por cada uno de los dos balcones del edificio.

Sin embargo, uno de los balcones estará reservado a los medios de comunicación, por lo que en este se prevé un límite de 50 personas, si se tienen en cuenta cámaras de grabación y equipos técnicos.

El edificio, en plena plaza del Cardenal Belluga abrirá sus puertas, más o menos, una hora antes de que empiece la lectura del pregón, para verlo desde una perspectiva única.

Así lo ha anunciado la vicealcaldesa y concejala de Fomento e Infraestructuras, Rebeca Pérez, tras la Junta de Gobierno celebrada este viernes, cuando también ha hecho un balance provisional de la primera jornada de la Feria.

Los eventos del jueves alcanzaron 1,5 millones de impactos en redes sociales y "Murcia se llenó por completo", declaró Pérez, quien añadió que la Feria "está generando mucha expectación" y "las expectativas se superarán con la lectura del pregón por parte de Viva Suecia".

Aunque la vicealcaldesa también recordó que este es solo uno de los más de 300 actos repartidos entre más de 30 escenarios de la ciudad con motivo de la Feria y Fiestas de este año.