La ciudad de Murcia ya es una fiesta

La Feria de Septiembre quedó oficialmente inaugurada con la llegada de la Virgen de la Fuensanta a la ciudad de Murcia, cuando los espacios más emblemáticos de las fiestas comenzaron a iluminarse para recibir a murcianos y visitantes.

Aunque el jueves por la mañana se culminaron los preparativos para la jornada que inaugura los festejos. Por ejemplo, se revisaron las seis salidas de emergencia del recinto de La Fica, que abrió sus puertas esa misma tarde con descuentos de 2x1 en todas las atracciones, un novedoso pasacalles con motivos del mar y el tradicional castillo de fuegos artificiales.

Las atracciones suman 60, entre las que destacan como novedad una experiencia inmersiva con láser para los niños y la atracción Aladino, la cárcel, de unos 20 metros de silueta giratoria. Aunque, si se suman los puestos de artesanía y espacios gastronómicos, son más de 200 las instalaciones que pueblan La Fica durante la Feria, donde habrá un dispositivo de seguridad compuesto por agentes de Policía Local, apoyados por agentes no uniformados y el servicio de drones, y de Protección Civil, que incorpora dos agentes y empleará otro dron.

La Fica abre sus puertas con 2x1 en las 60 atracciones / Juan Carlos Caval

Además, la Policía Local controlará el tráfico en las inmediaciones del recinto, donde también habrá una Oficina de Atención al Ciudadano. A esto, se suman dos puntos violeta que abrirán algunas tardes en el Plano de San Francisco y el Jardín del Malecón.

También por la tarde se inauguró el espacio de foodtrucks, que regresa a Teniente Flomesta por tercer año consecutivo. El recinto de ‘Cómete Murcia’ ofreció, desde las siete de la tarde, una variada oferta gastronómica en catorce puestos de comida y dos barras de bebida, entre la que se incluyen pizzas, hot dogs, hamburguesas gourmet, cocina griega, mexicana y especialidades veganas, además de un foodtruck destinado en exclusiva a personas celíacas. También habrá cócteles, postres y degustaciones muy dulces de la mano de Vidal Golosinas.

Aunque la feria de foodtrucks incorpora, además, actividades paralelas, como la exposición de vehículos de Grupo Marmo y una programación musical que incluye conciertos de artistas como Antuan Muñoz, Geisho y Adrián Ruiz.

Los platos fuertes

La primera en ‘brillar’ después de que la Virgen ingresara en la Catedral fue la gran noria panorámica, de 30 metros de altura, ubicada en el Plano de San Francisco junto a un mercadillo artesanal compuesto por ocho casetas.

Le siguieron los tradicionales Huertos del Malecón, que este año han experimentado una subida generalizada de entre 10 y 40 céntimos en la mayoría de tapas y de 10 céntimos en las bebidas. Aún así, se puede disfrutar de embutidos a la plancha por 1,60 y 1.80 euros, tortilla por 1,90 y el tradicional zarangollo por 3,20 euros, entre otros.

Cabe resaltar que en los Huertos no solo reina la gastronomía, con degustaciones diarias, catas de cervezas Estrella de Levante y de vino DOP, pues también acogen, por ejemplo, el homenaje del Gremio regional de Artesanías Varias a los talleres alfareros de la Región de Murcia cuyos fundadores han desaparecido o se han jubilado, con una exposición con obras de todos ellos. Y, aunque ya llevaba toda la tarde a pleno rendimiento, la inauguración oficial del recinto de La Fica se produjo tras la apertura de los Huertos.

La cultura también tuvo un papel destacado en la primera jornada festiva, con la fiesta de Presentación del Lemon Pop, que llenó de música la terraza de Los Molinos, y la Cuadrilla de Torreagüera, que hizo lo propio en los Huertos.