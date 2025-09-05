El Ayuntamiento congela las tasas los servicios públicos y ahorrará 25 millones a los murcianos

La aprobación del proyecto de ordenanzas fiscales echa a andar este viernes tras el visto bueno por parte de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia. Y ahorrará 25 millones de euros a los murcianos gracias a la congelación de las tasas y a los beneficios fiscales, según explicó José Francisco Muñoz, concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación.

La nueva ordenanza estará efectiva a 1 de enero de 2026, al igual que los presupuestos municipales, en los que el Consistorio ya está trabajando. El próximo paso del sendero legal que recorrerá este proyecto es la Comisión de Pleno para ir después al Pleno de septiembre, donde se sometería a votación para su aprobación inicial y, tras 30 días de exposición pública para presentar alegaciones, la aprobación definitiva llegaría en el siguiente Pleno.

Muñoz ha detallado que el Consistorio ha alcanzado un "equilibrio estructural entre ingresos y gastos" para garantizar las cuentas en una situación de "quebranto económico", y que con la nueva ordenanza se pretende que la carga fiscal tenga nulo impacto en el bolsillo de los murcianos. Así, la población murciana se ahorraría de forma global unos 25 millones de euros.

Algunas de las medidas más destacadas son la reducción del 50 por ciento a los hosteleros que modifiquen sus terrazas para cumplir con la nueva ordenanza y que, por primera vez, se exonera del pago de la tasa de servicios de sonorimetría, destinada a medir ruidos molestos en viviendas.

También se 'alivia' la carga de recibir una herencia con la reducción del porcentaje de la transmisión patrimonial en caso de mortis causa, que beneficia estas actuaciones con hasta 2,5 millones.

Asimismo, se va a modificar la tarifa de los vados de acceso de vehículos en los polígonos industrialescon el objetivo de favorecer la actividad económica y se establezca la entrada y salida de vehículos sea más ordenada.

Otra de las medidas destacadas es referente a la tasa de basuras, pues se incrementará la cuota cero.

Los beneficios fiscales se elevan por encima de los 14 millones de euros, en apoyo a familias numerosas y para fomentar el empleo, la accesibilidad y la conservación del patrimonio. En este último caso, se realizará a través de bonificaciones de hasta el 75 por ciento en los inmuebles singulares de la huerta y los bienes de interés cultural.

A esto se suma el importe destinado al fomento del transporte público, más de 4 millones de euros, lo que permite una reducción del precio del billete. Además, Muñoz ha resatado que estas cantidades se verán incrementadas el próximo año gracias a la nueva ordenanza de tarifas, que contempla la gratuidad del transporte público para los menores de 7 años frente a los 4 actuales y de los acompañantes de personas que precisan de asistencia.

En cuanto a los tributos que paga la ciudadanía, la no actualización del IPC supondrá un ahorro para los murcianos de hasta 6 millones de euros más este año en el IBI, 300.000 euros en el IVTM y 500.000 euros en IAE.

En definitiva, las tasas de todos los servicios públicos municipales se congelan: desde la tasa del cementerio hasta el servicio de Zoonosis y las tasas de aprovechamientos especiales, como las licencias para mercadillos. También se congelan los precios públicos de, entre otros, escuelas infantiles e instalaciones deportivas.