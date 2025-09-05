Casi 80.000 euros para acudir a eventos deportivos desde centros escolares de Murcia

El nuevo contrato de transporte escolar para que los alumnos de Murcia puedan acudir a actividades deportivas desde sus centros formativos ya está adjudicado, según ha informado la vicealcaldesa y concejala de Fomento e Infraestructuras, Rebeca Pérez, tras la Junta de Gobierno celebrada este viernes.

Con una inversión de 78.000 euros, el contrato tiene una duración de un año, prorrogable por otro más, y contempla toda clase de deportes, dominó y ajedrez incluidos.

El contrato, denominado 'Servicio de transporte para escolares participantes en el Programa deporte en edad escolar', ha sido impulsado por la Concejalía de Deportes que dirige Miguel Ángel Noguera, quien declaró que "el deporte en edad escolar es una herramienta fundamental para la formación en valores, la convivencia y la promoción de hábitos saludables. Con esta contratación garantizamos que todos los niños y niñas del municipio, con independencia de su situación, puedan participar en igualdad de condiciones en nuestras actividades deportivas".

En la pasada edición del programa participaron 11.500 escolares procedentes de 130 centros educativos del municipio, lo que refleja la importancia y el alcance social de esta iniciativa. Entre las disciplinas deportivas ofertadas destacan baloncesto, ajedrez, balonmano, atletismo, cross, 'Jugando al Atletismo', voleibol, voleibol playa, mate, nano-nana, bádminton, fútbol sala, fútbol 8, orientación, petanca, tenis de mesa, rugby cinta y dominó.

El presupuesto base de licitación asciende a 71.187,17 euros, a los que se añaden 7.118,72 euros correspondientes al 10% de IVA, alcanzando un importe total de 78.305,89 euros. La duración del contrato será de un año, con posibilidad de prórroga por otro año adicional en las mismas condiciones.