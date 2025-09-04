Subida de precios en los Huertos: esto es lo que costará comer allí durante la Feria de Murcia

Los tradicionales Huertos del Malecón regresan con motivo de la Feria y Fiestas de Murcia 2025 a catorce espacios de la ciudad, al igual que el año anterior, cuando los precios de cada tapa y bebida aumentaron 0,10 euros de forma generalizada, situación que se repite en esta ocasión.

El año pasado, la subida media respecto a 2023 fue de 0,10 euros, aunque en algunos casos el incremento fue mayor, como el caso de la jarra de cerveza, que llegó a los 6 euros. Este 2025, el incremento es de entre 0,10 y 0,20 euros en casi todas las bebidas, con casos como la jarra de cerveza que cuesta 50 céntimos más al situarse en 6,50 euros.

En cuanto a las tapas y platos, la mayoría han aumentado su precio también entre 0,10 y 0,40 euros, con las mayores subidas representadas por la tortilla de patatas (+0,40 €) y la ensalada murciana (+0,50 €).

Así, los precios durante estas Fiestas de septiembre serán los mismos que ya se aplicaron durante las Fiestas de Primavera de este año, según ha explicado a La Opinión Juan Manuel Piñero, de la Peña Huertana la Seda, que está a cargo del Huerto La Seda.

Asimismo, desde el Ayuntamiento de Murcia han facilitado la lista completa de precios, que incluyen el servicio de mesa.

Huertos del Malecón Huerto La Seda, a cargo de la Asociación Peña Huertana la Seda Huerto Botánico Vega del Segura, a cargo del Grupo de Coros y Danzas Vega del Segura Huerto del Segura-Peña la Lebrilla, a cargo de la Peña la Lebrilla Huerto Virgen de la Vega, a cargo del Grupo Folclórico Coros y Danzas Virgen de la Vega Huerto de la Tuna de Medicina de Murcia Huerto Villa de Alhama, a cargo del Grupo Folclórico Villa de Alhama de Murcia Huerto del Rocio, a cargo de la Hermandad del Rocío de Murcia Huerto de San Basilio, a cargo del Grupo Folclórico de Coros y Danzas San Basilio El Grande Huerto Virgen de Los Peligros Huerto Aires de Murcia, a cargo del Grupo de Coros y Danzas Aires de Murcia Huerto Virgen del Carmen, a cargo del Grupo de Coros y Danzas Peña El Azahar Huerto Virgen de la Esperanza, a cargo de la Peña La Rana Grupo de Coros y Danzas Ntra. Sra. de la Esperanza Huerto Virgen de las Lágrimas, a cargo de la Peña La Carreta Huerto de Archena, Virgen de la Salud de Archena

En cuanto a bebidas, se puede disfrutar de un chato de vino o un café de olla por un euro, así como de un tapón de mistela por el mismo precio. La caña de cerveza cuesta 1,40 euros, mientras que el vaso de cerveza de 30 centilitros y el bote de cerveza tienen un precio de 1,60 euros. En cuanto a las jarras, la de cerveza se ofrece por 6,50 euros, la de vino por 4,80 y la media jarra por 2,40.

Los refrescos en botellín y la gaseosa de medio litro cuestan 1,40 euros, mientras que el bitter en botellín o bote de 20 centilitros también tiene ese precio. El agua mineral en botellín se cobra a 1,10 euros, y tanto el bote de refresco como la cerveza sin alcohol y el agua en medio litro tienen un precio de 1,60 euros. Como alternativas más festivas, la jarra de litro de sangría o de tinto de verano se sirve por 6,50 euros, y los combinados de cubata o whisky cuestan 3,30 euros.

En lo que respecta a las tapas, la variedad es amplia. Entre los embutidos a la plancha se encuentran el chorizo por 1,80 euros, y la morcilla, el morcón, la salchicha, la longaniza o el chiquillo, todos a 1,60 euros.

También se puede pedir lomo o tocino a la plancha por 1,70 euros, y una sobrasada con queso por 3 euros. La tortilla de patatas se ofrece a 1,90 euros, mientras que los tradicionales michirones tienen un precio de 3,70 euros en plato grande y 2,30 en plato pequeño.

La patata cocida se cobra a 1,40 euros, la patata asada a 1,30, y la concha o tarrina de ajo también a 1,30. Entre las raciones destacan el zarangollo por 3,20 euros, el caldo con pelotas por 1,90, las acelgas fritas por 1,60, el queso fresco por 1,60, la ensalada murciana por 2,50, la ensalada de pimientos y el pisto por 3 euros cada uno, así como las olivas variadas por 1,30 euros. Las perdices de lechuga cuestan 1,30 euros la unidad y el huevo cocido un euro.

En opciones más elaboradas, la catalana se cobra a 2,50 euros, el tomate partido a 1,50, el jamón serrano en plato grande a 4,20 y los entremeses variados a 5,50. El queso curado se ofrece a 1,60 euros la porción. Y para terminar con un toque dulce, los tradicionales paparajotes se sirven a 1,50 euros la unidad, mientras que los buñuelos cuestan 1,10.

Listado completo

Bebidas

Chato de vino – 1,00 €

Caña de cerveza – 1,40 €

Vaso de cerveza (30 cl) – 1,60 €

Bote de cerveza – 1,60 €

Jarra de litro de cerveza – 6,50 €

Jarra de litro de vino – 4,80 €

Jarra de ½ litro – 2,40 €

Refrescos (botellín) – 1,40 €

Bitter (botellín/bote 20 cl) – 1,40 €

Agua mineral (botellín) – 1,10 €

Bote refresco – 1,60 €

Cerveza sin alcohol (25 cl) – 1,60 €

Agua (½ litro) – 1,60 €

Gaseosa (½ litro) – 1,40 €

Jarra de litro de sangría / tinto de verano – 6,50 €

Cubata / Whisky – 3,30 €

Café de olla – 1,00 €

Tapón de mistela – 1,00 €

Tapas