Un mercadillo junto a la noria en el Plano de San Francisco de Murcia

La Noria panorámica no llega sola este año al Plano de San Francisco: lo hará junto con un mercadillo artesanal y de comercio, presentado este miércoles por el concejal de Turismo, Comercio y Consumo, Jesús Pacheco.

El mercadillo contará con 8 casetas de madera especialmente decoradas, que estarán abiertas de lunes a jueves de 18:00 a 22:00 horas y los fines de semana en horario de mañana de 11:00 a 14:00 horas y de tarde de 18:00 a 22:00 horas.

Los puestos ofrecerán desde joyería hasta artículos decorativos, velas aromáticas, calcetines bordados a mano o menaje.

También se ofrecerán productos elaborados por las Hermanas Pobres de Santa Clara, así como un punto de venta de cerveza con y sin alcohol a cargo de Estrella de Levante.

El listado de casetas participantes es el siguiente: Hermanas Pobres de Santa Clara, Acho Shocks, Madahland, Tavolato, Mimakatu, Detalles con Carmen María, Manteka Estudio y Estrella de Levante.

Organizado en colaboración con el Servicio de Comercio, Consumo, Mercados y Plazas de Abasto y el Servicio de Cultura y Festejos, este mercadillo se integra en la programación de la Feria de Murcia, que se celebrará del 4 al 15 de septiembre.

Pacheco ha subrayado durante la presentación que "el mercadillo no solo enriquece la oferta cultural y turística de la Feria, sino que también constituye un apoyo fundamental a nuestros artesanos y comerciantes, proporcionándoles un escaparate privilegiado para mostrar su trabajo y acercar al público productos únicos y de calidad".