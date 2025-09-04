La Fuensanta estrena manto para su Bajada a Murcia

La Virgen de la Fuensanta está lista desde anoche para su Bajada a la ciudad de Murcia, que la espera para inaugurar la Feria y Fiestas de 2025. En esta ocasión, estrenará el manto que le regaló, con motivo del 50 aniversario de su coronación, la madre de María Artiñano, camarera de la Virgen desde hace nueve años.

Este jueves, sobre las 15.30 horas, la Patrona saldrá de su Santuario en Algezares camino a la Catedral, con momentos destacados durante el recorrido, como la entrada por el Puente Viejo -donde le espera un gran arco floral compuesto por más de 5.000 ejemplares- y la tradicional petalada en la calle Arenal, que, afirma el Consistorio, estará compuesta por más pétalos que nunca.

Aunque la novedad más destacada para los fieles será el atavío de la Virgen, que este año lucirá, por primera vez, un manto que a su camarera le hace mucha ilusión ponerle, como ha expresado a esta Redacción: el que le regaló su madre por el medio centenario de su coronación, aprovechando también que ya falta poco para su centenario.

El manto "es de un tono verde grisáceo, un poco indefinido, pero muy bonito", ha explicado María Artiñano. Además, lucirá una estrella militar en el fajín y un pectoral de amatistas, que completan el atuendo de la Patrona en el día en el que le toca inaugurar trece días de festejos en Murcia.

En cuanto llegue a la Catedral, sobre las 21.30 horas, se procederá al encendido de la gran noria panorámica en el Plano de San Francisco y le seguirá la apertura de los Huertos del Malecón y del recinto ferial de La Fica con descuentos de 2x1 en todas las atracciones.