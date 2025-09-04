La Fuensanta se dirige a Murcia para inaugurar la Feria

La Virgen de la Fuensanta llevaba lista desde anoche para su travesía hasta la Catedral de Murcia para inaugurar los trece días de la Feria y Fiestas. Aunque salió de su Santuario a las cuatro de la tarde, media hora después de lo previsto.

Luce por primera vez la Patrona un manto verde grisáceo, regalo de la madre de su camarera, María Artiñano, con motivo del 50 aniversario de su coronación, y el atavío se completa con una estrella militar en el fajín y un pectoral de amatistas, como adelantó La Opinión.

No faltaban los halagos hacia la Patrona: "¡viva La Morenica!", gritaban los fieles que la acompañan en procesión hacia la ciudad, junto con la comitiva de grupos festeros y la banda de música.

Según lo previsto, sobre las siete y media de la tarde habrá llegado a la iglesia del Carmen, donde tiene lugar su recepción oficial, y desde allí se dirigirá hacia el Puente de los Peligros, donde la espera un arco floral de doce metros de altura, y hacia la calle Arenal, donde tendrá lugar la tradicional petalada.

Finalmente, sobre las nueve y media de la noche el cortejo desembocaría en la plaza del Cardenal Belluga y la Patrona ingresará en la Catedral, donde permanecerá hasta el final de la Feria, el 16 de septiembre, cuando regresará en romería a su Santuario.