La Fuensanta baja del Santuario para inaugurar trece días de fiesta en Murcia

La Virgen de la Fuensanta sale hoy en procesión desde su Santuario en Algezares, sobre las 15:30 horas, hasta la Catedral de Murcia en la que será la inauguración oficial de trece días festivos en la capital. Y la ciudad ya está preparada para recibir a su Patrona.

Cuando la Morenica se instale en el templo de la plaza del Cardenal Belluga, los festejos se desatarán por toda la ciudad, con eventos como la inauguración de la gran noria panorámica en el Plano de San Francisco, la apertura del recinto ferial de La Fica y los Huertos del Malecón, entre otros.

Romería

La salida en romería de Nuestra Señora de la Fuensanta desde el Santuario de la Fuensanta hacia la ciudad de Murcia está prevista a las 15:30 horas de este jueves.

La recepción oficial será en la Iglesia del Carmen y el recorrido continuará, hasta la calle Arenal, pasando por Alameda de Colón, Avenida de Canalejas y Glorieta de España, hasta llegar a la Santa Iglesia Catedral, en compañía de la comitiva de grupos festeros y la banda de música.

Algunos de los momentos destacados del recorrido son el recibimiento en el Parador del Rey por la Coral Discantus y la tradicional petalada en la calle Arenal, que marca el inicio oficial de la Feria de Murcia 2025.

Este año, un arco adornado con más de 5.000 flores dará la bienvenida a la Morenica en el Puente de los Peligros, donde la Coral Discantus entonará el Himno a Murcia al paso de la Morenica.

Inicio de la Feria

Una vez que la Patrona se encuentre en la Catedral,algunos de los espacios más emblemáticos de la feria abrirán sus puertas a murcianos y visitantes.

Los tradicionales Huertos del Malecón regresan un año más y la inauguración de la Feria de Atracciones será a partir de las 18 horas con descuentos especiales del 2X1 en todas las atracciones, sin olvidar el encendido de la gran noria panorámica, que vuelve por tercer año consecutivo para ofrecer las mejores vistas de Murcia iluminada en fiestas.

La cultura también tendrá su aparición en la primera jornada festiva, con la fiesta de Presentación del Lemon Pop a las 20:30 horas, de entrada libre, en la terraza de Los Molinos, y la actuación por el recinto de la Cuadrilla de Torreagüera en los Huertos del Malecón a las 21 horas.