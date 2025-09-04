La Fica ya está a pleno rendimiento con 2x1 en las 60 atracciones

El recinto ferial de La Fica ya ha abierto sus puertas con motivo de la Feria de Murcia, con descuentos de 2x1 en todas las atracciones en la jornada inaugural, un novedoso pasacalles con motivos del mar y el tradicional castillo de fuegos artificiales.

El jueves por la mañana se culminaron los preparativos y se revisaron las seis salidas de emergencia que hay en el recinto, en el que también se encuentra una Oficina de Atención al Ciudadano.

La Policía Local controlará el tráfico en las inmediaciones del recinto y controlarán la seguridad en toda la zona, apoyados por agentes no uniformados y el servicio de drones. Por su parte, Protección Civil incorpora dos agentes de emergencias este año y empleará otro dron para asegurar el correcto desarrollo de los festejos.

Las atracciones del recinto de La Fica suman 60, entre las que destacan como novedad una experiencia inmersiva con láser para los niños y la atracción 'Aladino, la cárcel', de unos 20 metros de silueta giratoria.

Aunque, si se suman los puestos de artesanía y espacios gastronómicos, son más de 200 las instalaciones que pueblan La Fica durante la Feria.

Juan Carlos Caval

Un año más, el Día del Niño se celebrará el 9 de septiembre, con un descuento del 50% en los tiquets para los niños durante todo el día y, para los adultos, desde las 18 horas y hasta el cierre.

Destaca también el Día Sin Ruido, que será el 10 de septiembre, cuando la feria se 'silenciará' para que personas con trastorno del espectro autista (TEA) y con otras sensibilidades puedan asistir, ya que las atracciones prescindirán de la música y otros sonidos fuertes que las acompañan.