Feria
La feria de foodtrucks regresa a Teniente Flomesta por la Feria de Murcia
El recinto acoge catorce puestos de comida y dos barras de bebida
El espacio de foodtrucks de la Feria de Murcia regresa al Paseo Teniente Flomesta por tercer año consecutivo con catorce puestos de comida y dos barras de bebida, donde no faltará cerveza Estrella de Levante.
El recinto de Cómete Murcia abrirá sus puertas el jueves 4 de septiembre a las 19:00 horas y permanecerá hasta el final de la Feria, el abrirá sus puertas el jueves 4 de septiembre a las 19:00 horas.
Entre las propuestas gastronómicas se encuentran pizzas, hot dogs, hamburguesas gourmet, cocina griega, mexicana y especialidades veganas, además de un foodtruck destinado en exclusiva a personas celíacas. También habrá cócteles, postres y degustaciones muy dulces de la mano de Vidal Golosinas.
El horario de apertura de la feria será todos los días de 19:00 a 00:30 horas y, en sus dos primeras ediciones, se superaron las 500.000 visitas.
La feria incorpora, además, actividades paralelas como la exposición de vehículos de Grupo Marmo y una programación musical que incluye conciertos de artistas como Antuan Muñoz, Geisho y Adrián Ruiz.
Esta mañana han visitado el recinto los ediles de Cultura e Identidad, Diego Avilés, y de Turismo, Comercio y Consumo, Jesús Pacheco, para supervisar la instalación y Avilés ha resaltado la feria gastronómica como que "una referencia dentro de la Feria de septiembre, un espacio donde gastronomía, música y convivencia se dan la mano y que acerca a miles de personas a disfrutar de la ciudad de una manera diferente y festiva".
Por su parte, Pacheco, ha destacado que "eventos como este no solo dinamizan la vida cultural de la ciudad, sino que también generan un importante impulso económico y turístico, mostrando la riqueza y diversidad de la oferta que Murcia puede brindar a vecinos y visitantes".
