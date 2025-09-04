Drones y agentes de paisano en La Fica por la Feria de Murcia

El dispositivo de seguridad desplegado durante la Feria de Murcia se concentra más en algunas zonas, como es el recinto ferial de La Fica, garantizar que todas las medidas de seguridad estén operativas antes de su apertura. También habrá dos puntos violeta en el Plano de San Francisco y el Jardín del Malecón.

En la inspección de seguridad previa, se supervisaron las seis salidas de emergencia y las estructuras instaladas para el dispositivo de seguridad. En esta visita estuvieron presentes los concejales de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Fulgencio Perona, y de Cultura e Identidad, Diego Avilés.

El dispositivo policial está integrado por mandos y agentes, apoyados por personal no uniformado y el servicio de drones, que realizarán vuelos conforme al plan de vuelos extraordinario por la Feria de Murcia.

Desde Policía Local se controlará el tráfico en las inmediaciones de la FICA, así como las reservas de espacio y los estacionamientos prohibidos en todo el perímetro del recinto ferial. También se supervisará el cumplimiento de las ordenanzas municipales y la regulación de la venta ambulante.

Por su parte, Protección Civil reforzará su dispositivo de seguridad durante las fiestas de Murcia. Este año, como novedad, se incorporan dos agentes de emergencias y se utilizará un dron DJI Matrice 4T de última generación, que permitirá una mayor capacidad de vigilancia nocturna y una mejor respuesta en situaciones críticas.

También se dispondrá de una Oficina de Atención al Ciudadano, situada en la entrada norte, uno de los puntos de acceso más concurridos del recinto ferial.

"Estas acciones se realizan para garantizar un entorno seguro para los asistentes a la feria, priorizando la seguridad y tomando todas las precauciones necesarias para el buen desarrollo del evento, prestando especial atención a cualquier tipo de actividad delictiva que pudiera afectar a los usuarios. Nuestro objetivo es velar por los ciudadanos y visitantes para que disfruten de estas fiestas tan queridas por los murcianos", declaró Perona durante su visita al recinto.

Puntos violeta

Durante la Feria de Septiembre de 2025 se han habilitado dos puntos violeta en varias jornadas festivas, ubicados en el Plano de San Francisco y en el Jardín del Malecón. La iniciativa, a cargo de la concejalía de Mujer, Políticas de Conciliación, Mayores y Discapacidad, se ha coordinado con las concejalías de Cultura e Identidad, Seguridad Ciudadana y Emergencias.

Cada Punto Violeta contará con dos profesionales especializadas en igualdad y violencia de género, encargadas de ofrecer información, prevención, atención personalizada, acompañamiento y contacto directo con los servicios de seguridad y sanitarios. Además, cada uno de los Puntos Violeta será completamente accesible para todas las personas.

Estos espacios estarán operativos en diferentes días de la Feria, con horario de tarde y noche. En concreto, en el Plano de San Francisco estará abierto de 20:15 a 23:30 horas los días 5, 6, 12 y 13 de sepriembre. Por su parte, el punto ubicado en el Jardín del Malecón abrirá el lunes 15 de septiembre de 21:45 a 00:45 horas, coincidiendo con el concierto programado en la Feria.

La concejala de Mujer, Políticas de Conciliación, Mayores y Discapacidad, Ascensión Carreño, ha señalado que "la instalación de los Puntos Violeta supone un compromiso firme de este Ayuntamiento con la igualdad y la seguridad de las mujeres, ya que queremos que la Feria de Septiembre sea un espacio de convivencia libre de violencia, donde la prevención y la atención especializada estén al alcance de todas".