Abala, del Grupo Hozono Global, se hace con la obra de la ‘Ciudad del Tenis Carlos Alcaraz’ en El Palmar

Abala, del Grupo Hozono Global, construirá la futura ‘Ciudad del Tenis Carlos Alcaraz’ en la pedanía murciana de El Palmar, un proyecto que rinde homenaje al tenista murciano y tiene como objetivo dinamizar el deporte base en la zona sur del municipio de Murcia.

El proyecto contempla la ampliación del Polideportivo El Palmar II con la ejecución de tres pistas de tenis, dos de pickleball, una pista de tenis infantil, una zona recreativa con toldo, aseos accesibles y mejoras de accesibilidad e integración paisajística del entorno.

Las nuevas instalaciones se ubicarán en una parcela municipal de uso deportivo, anexa a la actual pista municipal, y permitirán dotar a la zona de un espacio moderno, inclusivo y sostenible, diseñado para responder a las necesidades de deportistas de todas las edades.

El complejo contará con sistemas urbanos de drenaje sostenible (SUDS), zonas de sombra, jardinería con especies autóctonas y pavimentos adaptados para personas con movilidad reducida. Las pistas dispondrán de cerramientos, redes de competición, iluminación técnica y revestimientos deportivos de resinas acrílicas, garantizando unas condiciones óptimas para la práctica deportiva.

Además, el proyecto incorpora una intervención artística con grafitis de temática deportiva que decorarán los muros interiores del recinto, aportando identidad, dinamismo y un valor simbólico al espacio.

Las actuaciones cuentan con un presupuesto de 1.139.999,99 euros y un plazo de ejecución de nueve meses.