Estos son los cortes de tráfico y los autobuses para la bajada de la Fuensanta en Murcia

La Virgen de la Fuensanta bajará este jueves de su Santuario en Algezares hasta la Catedral de Murcia en la que será la inauguración de trece días festivos en la capital. Y la ciudad ya está preparada para recibir a su Patrona.

El concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz, ha detallado este miércoles por la mañana el Plan Especial de Movilidad que se desarrollará entre el 4 y el 16 de septiembre con motivo de la Feria de Murcia.

A través de una batería de medidas, el Consistorio busca ofrecer alternativas de movilidad y aparcamiento a murcianos y visitantes para que disfruten de las más de 300 actividades programadas.

Autobús hasta el Santuario

Este jueves, con motivo de la bajada de la Virgen de la Fuensanta a la ciudad de Murcia, la línea 50A prolongará su recorrido a partir de las 11 de la mañana para llegar hasta su Santuario en Algezares.

De esta forma, se da una alternativa a los romeros que deseen acompañar a nuestra Patrona en su camino hacia la Catedral.

Además, se realizarán modificaciones puntuales en las líneas urbanas para los días 4 y 16 de septiembre con motivo tanto de la bajada como de la subida de la Virgen de la Fuensanta, con la anulación de paso y paradas mañana desde las 17.30h en el Puente de Los Peligros, Barrio de El Carmen y Gran Vía; así como el próximo día 16 que se retrasará el servicio a las 9h.

Cortes de tráfico

Este jueves, cuando la Fuensanta baje de la Catedral, se cortará el tráfico en las calles que comprendan el recorrido hasta la Catedral. En concreto, los cortes comenzarán sobre las 18.30 horas, cuando se prevé que la Patrona llegue a la ciudad, y se prolongarán hhasra las 21 horas.

Además, se prohibirá la circulación de vehículos de más de 3.500 kg en Floridablanca, Marqués de Corvera, Cartagena, Princesa, Torre de Romo, Infante don Juan Manuel, Teniente Flomesta, Plano de San Francisco, Gran Vía Escultor Francisco Salzillo, así como todas las calles de acceso a estas.

La Policía Local de Murcia desplegará un operativo especial de regulación del tráfico y control de accesos en todo el itinerario. El inicio de la Bajada será en torno a las 15:30 horas desde el Santuario de Algezares. El recorrido discurrirá por: calle Nuestra Señora de la Fuensanta, Subida a la Fuensanta, calle Saavedra Fajardo (RM-302), avenida Región de Murcia (RM-F1), avenida del Progreso, Ronda Sur, avenida Pío XII, calle Torre de Romo y calle Sacerdotes Hermanos Cerón, hasta llegar a las inmediaciones de la Iglesia del Carmen. Durante este tramo, la Virgen irá escoltada por agentes de tráfico en motocicleta.

Al llegar a la calle Torre de Romo se procederá al corte del tráfico en las vías de acceso a la Iglesia del Carmen. Se prevé que la comitiva llegue a la iglesia sobre las 19:30 horas. Tras la salida de la Iglesia del Carmen, la procesión continuará por Alameda de Colón, avenida Canalejas, Puente Viejo, Plaza Martínez Tornel, calle Tomás Maestre, Glorieta de España, calle Arenal, Plaza Cardenal Belluga, calle Salzillo, calle Barrionuevo y Plaza Hernández Amores, llegando a la Catedral de Murcia en torno a las 21:30 horas.

Lanzadera gratuita

Una de las principales novedades de este año es la puesta en marcha por primera vez de una lanzadera gratuita que conectará los principales escenarios de la Feria de Murcia, permitiendo a murcianos y visitantes desplazarse a los distintos escenarios de forma rápida y ágil.

Esta línea conectará El Malecón, donde se ubican los Huertos y el Campamento de Moros y Cristianos con la FICA en que se encuentra la feria de atracciones, haciendo una parada intermedia en la Plaza de la Cruz Roja, cubriendo con ello los distintos escenarios en que se desarrollan las actividades a lo largo del Segura.

Se trata de un servicio especial que funcionará todas las tardes de Feria y de forma ininterrumpida entre las 18:00 y las 23:00, con una frecuencia que se adaptará a la afluencia prevista, disponiendo tanto las paradas como los vehículos de señalización especial.

Disuasorios gratuitos

Junto a este refuerzo del transporte público, se ha acordado la gratuidad de los disuasorios de Atocha, Loaysa, Justicia y Fuenteblanca entre el 4 y el 16 de septiembre, abarcando de esta forma todo el periodo festivo.

Esta iniciativa supone ofertar más de 8.000 plazas de aparcamiento gratuito, tras el éxito de esta medida el pasado año.

3.000 plazas más al día

El refuerzo en las principales líneas urbanas desde el 4 de septiembre incrementa en más de 3.000 las plazas diarias ofertadas en las líneas más demandadas la pasada Feria.

De esta forma, la C2 sumará 410 plazas diarias adicionales y la R80 hará lo propio con 2.652 plazas más, a lo que se sumarán ajustes dinámicos de frecuencia en función de la demanda real detectada mediante los sistemas de monitorización de flota.

Paradas alternativas

El Ayuntamiento ha tenido en cuenta que algunos de los eventos y desfiles programados implican el corte al tráfico de importantes arterias, por lo que se han habilitado paradas alternativas para el transporte público, al objeto de garantizar la continuidad del servicio y la movilidad.

Se trata de una actuación que se desarrolla en coordinación con la Concejalía de Seguridad Ciudadana y Emergencias que dirige Fulgencio Perona, siendo la Policía Local la encargada de regular el tráfico y cortar el mismo cuando es necesario, recuperándose la normalidad tras su paso.

De hecho, este mismo jueves, coincidiendo con la llegada de la Patrona, se procederá al corte de arterias como Alameda de Colón, Martínez Tornel o el Puente de los Peligros.

Por este motivo, las paradas de inicio y finalización de las distintas líneas serán las siguientes:

En el entorno de la Plaza Circular:

En la parada de Ronda Norte, la línea 44 y la línea 39ª-C al Campus de Espinardo.

En Plaza Circular (frente a Mercadona), la línea 31 en dirección al Centro Comercial Myrtea y la línea 50 en dirección a Cabezo de Torres y Algezares.

En CajaMurcia, la línea 31 en dirección Alquerías, El Raal y Beniel.

En Juan XXIII, la línea 36 hacia Monteagudo y Casillas.

En el entorno del río Segura se han habilitado también paradas alternativas, siendo estas las siguientes:

En la parada del Malecón, línea 72 en dirección a Corvera, Valladolises, Lobosillo y Los Conesas.

En Cruz Roja, la línea 21, dirección Beniel y La Basca, la 30 hacia Los Ramos, Beniaján y Zeneta; la 31 hacia Alquerías y El Raal; la 37 hacia El Bojar; la línea 39 A-C hacia Campus de Espinardo, y la 62 hacia Rincón de Seca, Casillas y Orilla del Azarbe.

En el Barrio del Carmen, las paradas habilitadas son las siguientes: