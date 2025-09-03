Los Senderos de Campoder 'viajan' por la Región de Murcia

La Red de Senderos Campoder suma más de 178 kilómetros y atraviesa nueve espacios naturales protegidos, como la Sierra de las Moreras, La Muela-Cabo Tiñoso o la Sierra de la Almenara. Y, ahora, 'viajará' por la Región de Murcia con el proyecto ‘Vive los Senderos de Campoder'.

La iniciativa busca fomentar el senderismo, el cicloturismo y el turismo de naturaleza en la Región de Murcia, ha explicado la concejal de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, Mercedes Bernabé, quien ha presentado el proyecto junto al edil de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente, Antonio Navarro, y al gerente de Campoder, Miguel Buendía.

El proyecto incluye una exposición itinerante del 23 al 28 de septiembre en la plaza de la Ciencia, junto al Museo de la Ciencia y el Agua, que, bajo el título 'Red de Senderos de Campoder' recorrerá los principales núcleos urbanos de las localidades integradas en el grupo de acción local, la Red de Senderos Enlazados.

Así, la exposición recorrerá Águilas, Cartagena, Fuente Álamo, Lorca, Mazarrón, Murcia, Puerto Lumbreras y Totana.

A través de paneles expositivos, mapas, fotografías, datos técnicos y códigos QR, los visitantes pueden "conocer los recorridos, el patrimonio y la riqueza natural de cada municipio, planificando así su propia experiencia", resalta el Consistorio en un comunicado.

Desarrollo rural sostenible

La Red de Senderos Campoder suma más de 178 kilómetros distribuidos en 13 tramos, con niveles de altitud entre 35 y 687 metros, y atraviesa nueve espacios naturales protegidos, como la Sierra de las Moreras, La Muela-Cabo Tiñoso o la Sierra de la Almenara.

Los senderos están completamente señalizados con más de 650 elementos, entre postes, balizas, paneles interpretativos, aparcabicis y zonas de descanso, lo que permite un uso seguro y accesible para todo tipo de público, tanto en senderismo como en ciclismo o rutas a caballo.

'178 kilómetros para caminar, conocer y conservar', es el mensaje que resume la esencia de esta red de itinerarios, concebida no solo como una oferta de ocio y deporte, sino también como una estrategia de desarrollo rural sostenible que fortalece la identidad del territorio, fomenta la cooperación entre municipios y amplía la oferta turística de la Región de Murcia.

La concejala Mercedes Bernabé ha destacado que "con este proyecto damos un paso más en la promoción del turismo sostenible y de proximidad, al mismo tiempo que generamos oportunidades para el emprendimiento rural y el empleo ligado al sector turístico y medioambiental. Nuestra intención es acercar este recurso a la ciudadanía y a los visitantes para que descubran la riqueza natural y cultural que ofrece el territorio de Campoder".

Por su parte, el edil Antonio Navarro ha señalado que "esta red de senderos nos invita a recorrer paisajes únicos y a redescubrir nuestro patrimonio natural desde una perspectiva saludable y respetuosa con el medio ambiente. Es una herramienta clave para la cohesión territorial y para impulsar nuevos modelos de turismo que pongan en valor tanto la naturaleza como las tradiciones locales".

Red

En 2023, Campoder culminó la ejecución de la Red de Senderos Enlazados, un proyecto que conecta los ocho municipios integrados en el grupo de acción local durante la programación 2014-2022 (Águilas, Cartagena, Fuente Álamo, Lorca, Mazarrón, Murcia, Puerto Lumbreras y Totana).

El objetivo ha sido dotar al territorio de un recurso vertebrador para impulsar el ocio, el disfrute del paisaje, la naturaleza y el patrimonio rural. A través de la unión de senderos ya existentes se ha creado el GR-257 de las Sierras Litorales del Sur de la Región de Murcia, un recorrido alternativo al GR-92 que discurre por la costa.

Campoder, la Asociación para el Desarrollo Rural, trabaja desde el año 2000 en el impulso de iniciativas que promuevan un desarrollo equilibrado y sostenible, en colaboración con ayuntamientos, asociaciones y agentes socioeconómicos. La Red de Senderos y su exposición asociada constituyen una de sus propuestas más ambiciosas en materia de promoción del turismo responsable, conservación ambiental y generación de oportunidades económicas en el medio rural.