Renuevan el asfalto de la carretera de Corvera en la pedanía de Baños y Mendigo

Comienza una nueva actuación de las 30 obras previstas este verano por el Ayuntamiento de Murcia para «dotar de mayor seguridad y accesibilidad a vías, calles, caminos y carriles de todo el municipio», aseguró el concejal de Pedanías y Vertebración Territorial, Marco Antonio Fernández, junto al consejero de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño.

Este martes empezó el asfaltado en la carretera de Corvera, en la pedanía de Baños y Mendigo, donde se va a renovar un total de 6.462 m² de asfalto mejorando la circulación de los usuarios de esta transitada vía.

El edil, acompañado del presidente de la Junta Municipal de Baños y Mendigo, Javier Vera, recordó que «se trata de una actuación muy demandada por los vecinos que permitirá mejorar la seguridad vial y la calidad de la circulación en uno de los principales accesos de la zona, con una inversión de 106.964 euros».

Este proyecto se incluye en el Plan de Pedanías, Diputaciones y Barrios Periféricos 2024-2025 de la Comunidad va a reforzar la capa de rodadura y sanear los tramos más deteriorados de esta calzada en más de 6.400 m².

La señalización

Con el objeto de incrementar la visibilidad y la seguridad de los usuarios se va a renovar igualmente toda la señalización horizontal de esta vía como son las líneas de carril, pasos de peatones y simbología vial que la acompaña.

Con un plazo de ejecución de dos meses, se suma al resto de obras que se están realizando, o ya se han ejecutado en todo el municipio.

«Unas actuaciones fundamentales para garantizar la seguridad de los vecinos y mejorar las comunicaciones en nuestras pedanías. Seguimos trabajando para que los vecinos de todo el municipio cuenten con infraestructuras en buen estado, y con las mismas oportunidades de desarrollo», tal y como apuntó Marco Antonio Fernández.