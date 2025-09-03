Trabajos
Renuevan el asfalto de la carretera de Corvera en la pedanía de Baños y Mendigo
El Consistorio inicia una nueva obra en la pedanía murciana para «dotar de mayor seguridad y accesibilidad» la vía, con «un total de 6.462 metros cuadrados de superficie
L. O.
Comienza una nueva actuación de las 30 obras previstas este verano por el Ayuntamiento de Murcia para «dotar de mayor seguridad y accesibilidad a vías, calles, caminos y carriles de todo el municipio», aseguró el concejal de Pedanías y Vertebración Territorial, Marco Antonio Fernández, junto al consejero de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño.
Este martes empezó el asfaltado en la carretera de Corvera, en la pedanía de Baños y Mendigo, donde se va a renovar un total de 6.462 m² de asfalto mejorando la circulación de los usuarios de esta transitada vía.
El edil, acompañado del presidente de la Junta Municipal de Baños y Mendigo, Javier Vera, recordó que «se trata de una actuación muy demandada por los vecinos que permitirá mejorar la seguridad vial y la calidad de la circulación en uno de los principales accesos de la zona, con una inversión de 106.964 euros».
Este proyecto se incluye en el Plan de Pedanías, Diputaciones y Barrios Periféricos 2024-2025 de la Comunidad va a reforzar la capa de rodadura y sanear los tramos más deteriorados de esta calzada en más de 6.400 m².
La señalización
Con el objeto de incrementar la visibilidad y la seguridad de los usuarios se va a renovar igualmente toda la señalización horizontal de esta vía como son las líneas de carril, pasos de peatones y simbología vial que la acompaña.
Con un plazo de ejecución de dos meses, se suma al resto de obras que se están realizando, o ya se han ejecutado en todo el municipio.
«Unas actuaciones fundamentales para garantizar la seguridad de los vecinos y mejorar las comunicaciones en nuestras pedanías. Seguimos trabajando para que los vecinos de todo el municipio cuenten con infraestructuras en buen estado, y con las mismas oportunidades de desarrollo», tal y como apuntó Marco Antonio Fernández.
- Paco Ureña: 'Mi padre nos levantaba a las seis de la mañana, a toque de silbato, para trabajar en el campo
- La simpática localidad costera de Murcia que parece salida de 'Verano azul': con 35 calas y playas de arena fina
- El cabañuelo de Mula hace su predicción: vendrán lluvias, frío y heladas
- Estas son las zonas de España más afectadas por el inminente Huracán Erin según Jorge Rey: 'La semana que viene
- Muy pocos saben que existe el 'Park Güell murciano', la exótica escalinata que se transforma en chiringuito junto a una playa de Murcia cada verano: «Ideal para tomarse el aperitivo»
- Estos son los festivos de septiembre en la Región de Murcia
- Los pueblos de Murcia que pierden más vecinos
- Encuentran los cadáveres de los dos amigos de Mazarrón y detienen al sospechoso de matarlos