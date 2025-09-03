Murcia, un "aula abierta" que estrena liga de debate entre más de 100 actividades

El proyecto 'Murcia mi ciudad enseña' oferta más de un centenar de actividades para los 191 colegios e institutos del municipio -que acogen a unos 72.000 alumnos-, con énfasis en las raíces huertanas y con una destacada novedad: la primera liga de debate en centros educativos municipales.

La concejala de Educación y Atención a la Ciudadanía, Belén López, ha presentado este miércoles la oferta educativa, acompañada por miembros de la corporación municipal, directores de los centros educativos y representantes de diferentes instituciones.

Por su parte, que demandan más "todo lo relacionado con los animales, como las visitas al Acuario, y con la Policía Local", detalló Rubén Escámez, director del CEIP Federico de Arce y presidente de Direcmur, la Unión de Directivos de Educación Infantil y Primaria.

Escámez explica que estas actividades "influyen muy positivamente y favorecen el bienestar y el desarrollo global de los alumnos". Además, explica que el proyecto "es transversal" y ofrece "una forma diferente de aprender cosas".

Por su parte, la edil de Educación asegura en Infantil son muy demandadas las artes escénicas, con actividades que incluyen representaciones en el Teatro Romea.

Actividades

Este año, se pasa de 98 a 102 actividades que podrán materializarse en los 191 centros educativos municipales, entre colegios e institutos públicos, privados y concertados, que acogen a unos 72.000 alumnos de 3 a 18 años.

Los docentes pueden elegir dos actividades por grupo, con orden de prioridad y, al menos, desde la Concejalía de Educación aseguran que una de ellas será concedida.

Con 'Murcia mi ciudad enseña', se convertirán en espacios de aprendizaje lugares como teatros, el Acuario, el Museo de la Ciencia y el Agua, enclaves históricos como la Catedral y las Fortalezas del Rey Lobo y entornos naturales.

Una de las novedades de este curso es la creación de la I Liga de debate 'ciudad de Murcia'. También habrá un jardín de los sentidos para los más pequeños con el objetivo de introducirlos en la huerta murciana, así como actividades destinadas a profundizar en nuestras tradiciones en espacios como el Museo Sardinero y el Museo Moros y Cristianos, 'Descubriendo Mursiya', en el Cuartel de Artillería, con la finalidad de acercar a los alumnos de Primaria la historia medieval de la Región, y estudiar la figura del Rey Lobo y de Alfonso X el Sabio.

En la categoría de Patrimonio Científico se añade, para alumnos de Secundaria, el Museo Paleontológico de Los Garres, como herramienta que contribuye al estudio y fomento de esta ciencia y la Geología dentro del ámbito educativo.

Otra actividad de reciente creación es, dentro del Patrimonio Natural, el Taller La Huerta de los Sentidos, dirigido a alumnos de Primaria y Secundaria para que conozcan de forma participativa, la biodiversidad de la Huerta Murciana y la importancia de una alimentación saludable, fomentando el respeto por el entorno y el conocimiento de los productos, oficios y tradiciones que forman parte de nuestro legado agrícola y cultural.

Respecto a la programación en la categoría de 'Artes Escénicas. Detrás del Telón', se incluyen nuevas obras tanto para los más pequeños de Infantil como para los mayores de Secundaria y Bachillerato. Así podrán disfrutar y aprender con títulos como "La Luna en el Jardín" y la "La Loca Historia de la Literatura".

Pionero este curso va a ser la I Liga de Debate Ciudad de Murcia, una iniciativa educativa, formativa y social para fomentar el pensamiento crítico, la argumentación, el respeto al diálogo y la expresión oral. A través de formaciones estructuradas y fases competitivas, se busca que Murcia se convierta en un referente nacional de oratoria juvenil.

Gracias a la buena acogida por parte de los centros escolares de estas actividades, en colaboración con diferentes instituciones y servicios, se da continuidad a actividades como el III Encuentro de Intercentros Contra el Acoso Escolar (ESO). Además de continuar con la lectura reflexiva del libro de Eloy Moreno "Invisible", se añade en este curso "Redes", para educar en un buen uso de las redes sociales.

También tendrá continuidad el II Edición "School Talent On Stage" (ESO y Bachillerato), y la II edición de Gymkhana matemática: Ciudad de Murcia, que tan buena acogida tuvieron en su primera edición.

Las inscripciones para estas actividades se pueden realizar durante el mes de septiembre, para comenzar en octubre hasta mayo de 2026.

El año pasado, unos 74.000 estudiantes participaron en las 98 actividades ofertadas. Y, entre las novedades, el día destinado a concienciar contra el acoso escolar se extendió a lo largo de toda un mes, con talleres de lectura y, además, de las ideas de los participantes, se hicieron dos grafitis en uno de los centros educativos municipales: el IES Miguel de Espinosa, creación artística de Pedro Noguera, conocido como Pigüo y profesor de artes plásticas del IES José Planes.