Moros y Cristianos presentan su anuario festero ‘Civitas Murcie’.

El Salón de Actos del Edificio Moneo ha acogió la presentación del Anuario Festero de la Federación de Moros y Cristianos «Civitas Murcie», una publicación concebida como un documento de referencia que contribuye a preservar y difundir la memoria de la Fiesta.

El anuario, coordinado por Javier Galindo, está estructurado en cuatro apartados: actividades de los grupos festeros, Fiestas de Septiembre y Medio Año Festero, los preparativos y la difusión de la fiesta. La publicación se distribuirá en hoteles y puntos turísticos, y estará disponible en el Museo de la Federación tras las fiestas de septiembre.

Además, durante la presentación se ha recordado que este año, con motivo del 1200 aniversario de la ciudad de Murcia, las celebraciones adquieren un carácter especial, lo que invita tanto a murcianos como visitantes a participar en los principales actos entre los que destaca el Campamento de Moros y Cristianos y el desfile del próximo 13 de septiembre, que recorrerá el barrio del Carmen hasta la Plaza de la Fuensanta.

En el acto también han participado el director del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, Juan Francisco Martínez Carrasco; el concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés, y el concejal de Turismo Comercio y Consumo, Jesús Pacheco.

La Federación de Moros y Cristianos de Murcia, fundada en 1983, integra actualmente quince grupos festeros entre los que destacan siete mesnadas cristianas y ocho kábilas moras lo que reúne a cerca de un millar de participantes.