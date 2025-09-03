¿Cuándo llega la Fuensanta a Murcia?

La ciudad de Murcia ya está lista para acoger la llegada de la Virgen de la Fuensanta, en una ceremonia que marca el comienzo oficial de la Feria de Murcia 2025, con la inauguración de la gran noria panorámica en el Plano de San Francisco, así como con la apertura del recinto ferial de La Fica y los Huertos del Malecón.

La Patrona saldrá temporalmente de su Santuario en Algezares para instalarse en la Catedral de Murcia durante el desarrollo de la Feria.

La salida en romería de Nuestra Señora de la Fuensanta desde el Santuario de la Fuensanta hacia la ciudad de Murcia está prevista a las 15:30 horas de este jueves.

La recepción oficial será en la Iglesia del Carmen y el recorrido continuará, hasta la calle Arenal, pasando por Alameda de Colón, Avenida de Canalejas y Glorieta de España, hasta llegar a la Santa Iglesia Catedral, en compañía de la comitiva de grupos festeros y la banda de música.

Algunos de los momentos destacados del recorrido son el recibimiento en el Parador del Rey por la Coral Discantus y la tradicional petalada en la calle Arenal, que marca el inicio oficial de la Feria de Murcia 2025.

Este año, un arco adornado con más de 5.000 flores dará la bienvenida a la Morenica. El Puente de los Peligros, inaugurado en 1742 y considerado el más antiguo de Murcia, lucirá un arco floral monumental, de doce metros de altura, flanqueado por dos columnas de seis metros y coronado por un peine central de diez metros.

El arco también está decorado con elementos vegetales de temporada, entre los que destacan el boj, el eucalipto, el estatice, el limonium, la hiedra, flores preservadas, etc. Además, se han incorporado seis escudos conmemorativos del 1200 aniversario de Murcia, dos de gran formato de dos metros y otros cuatro de un metro.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada se vivirá, precisamente, en el Puente de los Peligros, cuando la Coral Discantus entone el Himno a Murcia al paso de la Morenica.

Un recorrido novedoso

Como novedad, este año se ha diseñado un recorrido engalanado con los nuevos reposteros diseñados para la ocasión, que unen el valor artístico con el simbolismo institucional y religioso. Los hay de dos tipos: unos de color rojo, con el escudo oficial de Murcia, y otros de color azul, con la imagen de la Virgen de la Fuensanta, una delicada réplica realizada por el joven pintor Andrés Carrasco.

Los reposteros estarán distribuidos a lo largo del trayecto, pero en la calle Arenal, como colofón, donde se vestirá con catorce estandartes de damasco rojo, que aportarán un aire solemne y ceremonial al último tramo del recorrido, donde tendrá lugar la tradicional petalada.

Inicio de la Feria

Una vez que la Patrona reside en la Catedral, los festejos se desatan por toda la ciudad con la inauguración de los espacios más emblemáticos de la feria.

Los tradicionales Huertos del Malecón abrirán sus puertas y la inauguración de la Feria de Atracciones será a partir de las 18 horas con descuentos especiales del 2X1 en todas las atracciones, sin olvidar el encendido de la gran noria panorámica, que vuelve por tercer año consecutivo para ofrecer las mejores vistas de Murcia iluminada en fiestas.

Otras opciones para el primer día de fiestas son el mercadillo de artesanía en el Plano de San Francisco, la visita Comentada ‘1200 años de una idea. Ciudad, huerta y campo’, en la sala de exposiciones temporales del Museo de la Ciudad, a las 18 horas, y la feria de Foodtrucks ‘Cómete Murcia’, a partir de las 19 horas hasta el día 15 en el Jardín de Teniente Flomesta.

La cultura también tendrá su aparición en la fiesta de Presentación del Lemon Pop a las 20:30 horas, de entrada libre, en la terraza de Los Molinos, y la actuación por el recinto de la Cuadrilla de Torreagüera en los Huertos del Malecón a las 21 horas.

Tras dos semanas de festejos y más de 300 actividades, la Romería de regreso de la Virgen de la Fuensanta a su Santuario tendrá lugar el martes 16 de septiembre, en el que será el final de las fiestas tras casi dos semanas de celebraciones.