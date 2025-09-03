Inician las obras en la iglesia de San Bartolomé de Murcia para frenar su deterioro

Las obras de restauración de la fachada lateral de la iglesia de San Bartolomé de Murcia ya han iniciado con el objetivo de frenar el deterioro del inmueble, catalogado Bien de Interés Cultural (BIC).

Esta intervención, que cuenta con una financiación de 35.000 euros de la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, culmina las actuaciones por la Diócesis de Cartagena en el templo en estos últimos años.

Entre los trabajos a desarrollar, se incluyen la restauración de las fábricas pétreas, cerámicas y de mortero, con la eliminación de sales; tratamientos de consolidación y protección; y la recuperación de elementos estructurales entre los que se encuentran, entre otros, ventanas y acristalamiento, la puerta y sus peldaños y la hornacina de la fachada.

El director general de Patrimonio Cultural, Patricio Sánchez, destacó durante su visita a las obras este miércoles que su objetivo es "mantener en las mejores condiciones nuestro patrimonio histórico religioso, apoyando una restauración que contribuirá a la protección y consolidación del templo".

Asimismo, indicó que con esta actuación, con un plazo de cuatro meses de ejecución, "se garantizan las adecuadas condiciones de ornato e higiene de la edificación, así como las reparaciones necesarias en los elementos e instalaciones que se encuentran en mal estado, cuyo deterioro podría agravarse y generar daños mayores en el conjunto del edificio".

Patrimonio artístico

La iglesia de San Bartolomé, construida en el siglo XVIII en estilo inicial neoclásico, presenta planta de cruz latina con capillas laterales intercomunicadas.

La portada lateral del templo, a la calle de San Bartolomé, fue completada con la portada principal del siglo XIX, obra del arquitecto Justo Millán, que combinó elementos eclécticos con referencias a estilos medievales.

En su interior, el templo conserva esculturas de Francisco Salzillo, como la Virgen de las Angustias, San Bartolomé, Santa Gertrudis, Santa Lucía y San Eloy, y de González Moreno, entre ellas el Santo Entierro, San Juan y la Virgen de la Amargura.