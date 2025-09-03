El dispositivo de transporte de la Feria de Murcia no llega a las pedanías

La Feria de Murcia y las fiestas de Moros y Cristianos arrastran 'tradiciones' más mundanas, pero no menos importantes, como los servicios especiales de transporte público o los dispositivos de seguridad que garantizan el correcto desarrollo de los festejos.

Como es costumbre, habrá refuerzos en las líneas de transporte público y se podrán usar gratis los aparcamientos disuasorios, de los que el Ayuntamiento ha publicado una infografía con ubicaciones, conexiones y alternativas de acceso.

Aunque hay una destacada novedad: un autobús gratuito que conecta los recintos feriales de El Malecón (donde se ubican los Huertos y el Campamento de Moros y Cristianos) con La Fica (donde está feria de atracciones) con parada intermedia en la Plaza de la Cruz Roja. Este servicio funcionará todas las tardes del 4 al 16 de septiembre, de 18 a 23 horas, con frecuencia adaptada a la afluencia.

Y, como también suele ocurrir, las pedanías se han 'quedado fuera' de estas mejoras, situación que denuncia la Plataforma en Defensa del Transporte Público en un comunicado en el también cuestionan, por ejemplo, el horario de funcionamiento del microbús lanzadera entre el Malecón y la Feria, pues estará activo hasta las 11 de la noche, "cuando la Feria de la FICA acaba de empezar", señala la Plataforma, y que los refuerzos en las líneas C2 y R80 todavía no se encuentran reflejados en la web.

Además, se habilitará una parada provisional de taxis en la avenida Primero de Mayo, junto a La Fica y, para reforzar la seguridad vial, se han repintado las señales horizontales en más de 30 espacios que serán escenario de actividades festivas.

Refuerzo de autobús

Este año, se reforzarán las líneas C2 y R80, que ofrecerán respectivamente 400 y 2.600 plazas adicionales diarias durante el desarrollo de los festejos.

Un caso especial es el de este jueves, cuando la Virgen de la Fuensanta baja desde su santuario en Algezares hasta la Catedral. Para la ocasión, la línea 50A prolongará su recorrido hasta la explanada del santuario a partir de las 11 horas.

Otro refuerzo puntual se desplegará en la Romería del 16 de septiembre, cuando una decena de líneas (1, 6, 26, 30, 31, 31B, 36, 37, 44, 50 y 91) prestarán servicios especiales y reforzados. Asimismo, se habilitará un servicio continuo de lanzadera entre Murcia y Algezares desde las 7 de la mañana, que partirá desde la parada Espinosa, en la calle Floridablanca, y tendrá conexiones con varias pedanías.

Pedanías

Los autobuses de Murcia y sus pedanías mantendrán su horario habitual durante la feria de este año 2025, incluso los fines de semana, lamenta Plataforma de Defensa del Transporte Público en un comunicado.

"Nada para las pedanías", narra el comunicado, "donde las últimas salidas de Murcia empiezan a las 21:00 horas y más allá de las 22.30 horas son contadas las líneas que las tienen. Sin olvidar que, desde 2012, los sábados y festivos, las líneas, todas, disponen de un servicio reducido no, muy reducido, o no lo tienen".

El escrito pone como ejemplo la situación de El Palmar, que en 2012 disponía de 127 expediciones los sábados y 91 los festivos, pasó a 95 y 62 respectivamente. Ahora, once años más tarde, tiene 96 y 62. Y así todas las demás líneas.

Para el día de la Romería si hay servicio especial, pero quedan fuera, "como siempre", las pedanías del Campo de Murcia (Sucina, Barqueros, etc.), Barqueros, Rincón de Seca, Orilla del Azarbe-Casillas, La Albatalía, La Arboleja, Sangonera la Verde, Patiño, El Puntal, Churra (urbanizaciones La Ladera y la Glorieta).

El comunicado de la Plataforma concluye con una enumeración de proyectos relativos a la movilidad que siguen en el tintero, como "las mejoras prometidas en junio la esperamos todavía; la licitación del nuevo plan de autobuses nuevamente se retrasa por enésima vez y nos vamos al 2027, año de elecciones; los diminutos paneles informativos continúan sin funcionar".