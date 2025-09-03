Delfina Roca: "La ciencia, cuando se comparte bien, es capaz de transformar"

Su formación académica en la UMU se extiende a las titulaciones de Periodismo, Publicidad y Relaciones Públicas, y Turismo. ¿Qué se lleva de su etapa como estudiante?

Ha sido una etapa llena de aprendizaje y experiencias únicas, aunque no ha sido un camino sencillo. Como le pasa a mucha gente, al terminar el Bachillerato me sentía bastante perdida. En un principio me decanté por Química, pero ya en segundo curso me di cuenta de que no me veía trabajando en ese ámbito en el futuro. Opté entonces por Turismo, pero al acabar seguía sin sentir que ese fuera mi camino, y no fue hasta que descubrí Periodismo y Publicidad y Relaciones Públicas, cuando, por fin, encontré lo que realmente quería hacer. Ambas me permitían desarrollar una parte de mí que disfrutaba comunicando, conectando con los demás y contando historias. Ahí fue donde logré unir mis dos pasiones: la comunicación y la ciencia. Si eres una persona curiosa, tener la suerte de levantarte cada día para ir a recibir conocimiento es uno de los mejores regalos de la vida. Compartir además esa experiencia con compañeros y compañeras, vivir la universidad en todas sus dimensiones es algo maravilloso. Te marca para siempre.

Desde hace años es responsable de la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación. ¿Cómo es el día a día al frente de este servicio?

Poder dedicarme a diseñar y poner en marcha proyectos que acerquen, de forma sencilla y cercana, la ciencia que se genera en la UMU a toda la sociedad es un privilegio enorme. Ahora bien, la divulgación científica todavía tiene que luchar mucho por ganarse su espacio. No es sencillo tener que estar demostrando constantemente que esta labor es fundamental en una institución pública como la universidad. Desde el Servicio de Divulgación damos una gran visibilidad a la institución y a su personal investigador, generando impacto social y promoviendo el conocimiento abierto. Sin embargo, no siempre la respuesta institucional es la que esperas. El valor que aporta la divulgación no se mide en términos económicos, y eso a veces dificulta el apoyo de recursos humanos y la inversión que requiere. Aun así, seguimos adelante con ilusión, creatividad y mucho compromiso. Porque sabemos que la ciencia, cuando se comparte bien, es capaz de transformar.

¿Qué le fascina del avance científico, y qué retos afronta en su divulgación?

En el ámbito de la investigación, la creatividad es absolutamente esencial. Eso sí, siempre acompañada de conocimiento y aplicada con el rigor y la precisión que se requiere. Cuando investigas de verdad, te adentras en un terreno donde todo está por hacer. Esa incertidumbre no me da miedo, sino que se convierte en una oportunidad para crecer. Como investigadora, lo que más me fascina es precisamente todo lo que aún queda por descubrir. El reto, desde la divulgación, es trasladar esa emoción y pasión a la sociedad. Conseguir que la gente no solo entienda la ciencia, sino que la sienta cercana, relevante y emocionante. Porque solo así conseguiremos que más personas se interesen, se impliquen y defiendan el valor del conocimiento.

¿Cómo se lleva a cabo una divulgación científica de manera sencilla, interesante y entretenida sin perder el rigor?

Para mí, la clave está en traducir sin traicionar. Para lograr una divulgación sencilla, interesante y entretenida sin perder el rigor, hay que entender muy bien el contenido que se quiere comunicar, conocer al público al que te diriges y elegir los formatos y lenguajes adecuados para conectar con él. Divulgar no es simplemente contar ciencia, es abrir un canal de ida y vuelta. Implica investigar previamente qué temas son relevantes para la sociedad, qué formatos pueden funcionar mejor, cómo podemos invitar a participar a públicos diversos y, sobre todo, evaluar si eso que hemos hecho realmente ha funcionado. El rigor no se pierde si se respeta el trabajo de quienes investigan. Esto significa trabajar en equipo: tenerles en cuenta, consultarles antes de difundir información y construir los mensajes junto a ellos y ellas.

Un sinfín de proyectos y actividades demuestran que la divulgación científica no está reñida con el entretenimiento.

La divulgación científica no solo permite aprender, sino también disfrutar, y ahí radica una gran parte de su poder. Desde que comencé en este campo, he puesto en marcha más de 5.000 acciones de divulgación y he coordinado más de 50 proyectos de transferencia social financiados por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Ese recorrido avala la solidez y el impacto de proyectos como MasterChem, que año tras año despierta vocaciones científicas entre los más pequeños y pequeñas. La Tercera Ciencia, por su parte, es el único programa de esta modalidad financiado en España, porque combina investigación y divulgación específicamente dirigida a personas mayores de 65 años, un colectivo que muchas veces queda fuera de este tipo de iniciativas. Y qué decir del Mar Menor Road Trip, que destaca por su originalidad a la hora de sensibilizar sobre la crisis ecológica del Mar Menor y de ofrecer las respuestas que están dando los investigadores y las investigadoras a esta situación. Todos ellos demuestran que, cuando se diseñan bien, los proyectos de divulgación pueden ser rigurosos, inclusivos y, al mismo tiempo, profundamente entretenidos. Porque aprender y pasarlo bien no son mundos opuestos, sino aliados poderosos para acercar la ciencia a la sociedad.

¿Cuáles son sus próximos objetivos profesionales?

La verdad es que ya no me pongo grandes objetivos. Me conformo con poder trabajar bien, contar con los recursos necesarios y seguir teniendo el equipo que tengo —que es maravilloso—, además de poder seguir contando historias y compartiendo experiencias y aprendizajes con compañeros y compañeras. Algo que sí me haría mucha ilusión sería poder incorporarme como profesora ayudante doctora en la Facultad de Comunicación. Llevo muchos años luchando por ello, y sería un paso muy importante para poder seguir dando lo mejor de mí a mis estudiantes y dedicarme de lleno a la investigación, siempre sin dejar de lado la divulgación, que es una parte esencial de mi vida profesional.